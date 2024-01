Giovane in 30 secondi, fai sparire i capelli bianchi col trucchetto economico che funziona: lo stanno provando tutti

Se vuoi nascondere in fretta i capelli bianchi c’è una soluzione e non è la tinta: questo trucco funziona davvero ed è velocissimo.

Con l’avanzare dell’età è normale che i capelli tendano a perdere il loro colore e inizino a mostrarsi i primi segni dell’invecchiamento, e di conseguenza si inizia ad avere la ricrescita completamente bianca.

Non tutte le donne sono disposte a rimanere però con i capelli bianchi e di conseguenza si affidano fin da subito alle tinte, solo che per effettuarle serve un po’ di tempo, sia che si vada dal parrucchiere sia che se faccia direttamente a casa. A volte può capitare di essere completamente di fretta e di non avere il tempo da dedicare a questo procedimento, ma al tempo stesso non si desidera uscire di casa con la ricrescita bianca e per questo motivo esiste una soluzione alla quale ci si può affidare che permette di coprire la ricrescita e può essere seguita da tutte le donne direttamente a casa in solo un paio di minuti.

Ecco come coprire la ricrescita bianca: gli step

Questa soluzione può essere utilizzata per l’appunto sia quando si è di fretta o se si desiderasse far durare un po’ più a lungo la tinta e bastano solamente due ingredienti uno strumento per poter risolvere il problema.

Tutto quello che servirà sarà prendere un ombretto che sia il più simile possibile al colore dei propri capelli, in modo tale da ottenere un risultato uniforme, del burro di cacao e poi un pennello. Il primo step consiste nel prendere il burro di cacao con le dita e applicarlo sulla radice dei capelli andando così a coprire tutti i punti in cui è presente la ricrescita. Ovviamente non bisogna esagerare con la quantità altrimenti i capelli risulteranno subito unti e troppo grassi, oltre che essere appesantiti.

Dopodiché bisognerà prendere l’ombretto grazie al pennello e passarlo sulla ricrescita dove è stato applicato il burro di cacao. In questo modo il burro tratterrà l’ombretto e di conseguenza il colore dell’ombretto stesso rimarrà attaccato ai capelli, uniformandosi con essi e donando quindi un effetto del tutto naturale in pochissimo tempo. Ovviamente quando si sceglie l’ombretto non devono esserci brillantini e bisogna applicarlo delicatamente in modo tale che possa rimanere effettivamente ancorato al burro di cacao. In questo modo si potrà rimandare la tinta di almeno un paio di giorni e si potrà fare il tutto appena si avrà tempo.