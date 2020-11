GoDaddy GoWebinar: 27 ottobre settimo webinar

Oltre 78 milioni di domini registrati da tutte le parti del mondo, esperienza che non ha pari con nessun’altra azienda del settore. Stiamo parlando di GoDaddy, il luogo dove scegliere il dominio giusto con un hosting sicuro dove dare sfogo alle proprie idee creando un sito professionale per portare in cassa clienti e lavoro.

Qualunque impresa, non importa se sia di grandi o piccole dimensioni, dovrebbe avere una presenza online anche tramite social come Facebook, Instagram e Twitter sono importantissime per interagire con i propri clienti, in modo tale da farsi conoscere dagli utenti e dare visibilità alla propria attività.

Ma come riuscire a creare contenuti veramente efficaci? Potete scoprirlo nel prossimo GoWebinar “Incrementare l’engagement sui social con una content strategy vincente” che si svolgerà il 27 ottobre alle ore 14.00 sulla pagina Facebook di GoDaddy e che vedrà come docente Jose Gragnaniello, fondatore di Socialmediamarketing.it, social media agency e blog di riferimento per appassionati di social media marketing.

“Durante il prossimo webinar gratuito – ci spiegano da GoDaddy – Jose farà una breve introduzione al social media marketing, illustrerà quali sono i tipi di contenuti più graditi agli algoritmi delle diverse piattaforme e spiegherà come generare contenuti ad alto engagement e diventare un punto di riferimento sui social per i tuoi potenziali clienti”.

Seguite il GoWebinar gratuito martedì 27 ottobre alle ore 14.00 per diventare esperti nell’aumentare l’engagement sui social.

Speaker: Jose Gragnaniello

Titolo dell’intervento: Incrementare l’engagement sui social con una content strategy vincente

