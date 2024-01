Grande Fratello, Beatrice come Heidi: la famiglia pronta a intervenire

Grande Fratello, Beatrice come Heidi, la rivelazione durante una chiacchierata nella casa: la famiglia pronta a intervenire.

Beatrice Luzzi è stata, ed è tutt’ora, senza ombra di dubbio, la protagonista di questa edizione in corso del Grande Fratello. La sua avventura è cominciata oramai ben quattro mesi fa, e in tutto questo tempo ha dovuto fare i conti con tante cose, ma in modo particolare con gli attacchi dei suoi compagni di viaggio che non l’hanno mai presa in simpatia, e che l’hanno fatta sentire molto spesso tanto sola.

Beatrice ha trovato davvero pochi amici nella casa, tra cui Vittorio, un ragazzo di 23 anni che è riuscito a capirla nel modo in cui lei avrebbe voluto essere capita anche dagli altri, e a farla sentire meno sola. La dote di vittoria e quella di saper disinnescare, e in questo modo calmare Beatrice durante i suoi momenti di ira, forse proprio per questa ragione fino ad ora sono rimasti uniti e non si sono mai persi per strada.

Beatrice Luzzi racconta un retroscena impensabile: nessuno lo sapeva

In ogni caso, per Beatrice questo percorso non è stato affatto facile, perché ha dovuto lottare davvero con tantissime cose, tra cui il suo rapporto conflittuale con Massimiliano Varrese. Molto spesso Massimiliano l’ha criticata, attaccata, e messa all’angolo. Per Beatrice non è stato affatto facile avere a che fare con tutto ciò e molto spesso si è sentita davvero in crisi, nonostante abbiamo avuto modo tutti di vedere quanto sia forte, ma tutti hanno i loro punti di fragilità.

Infatti, Beatrice ha rivelato una cosa che nessuno sapeva. Parlando con i nuovi arrivati, ha raccontato di Heidi Baci, la concorrente che ha fatto parte di questa edizione per qualche settimana per poi uscire in preda ad una crisi. Massimiliano le stava addosso e lei si sentiva davvero in difficoltà, e quando il suo papà se ne è accorto, è entrato e ha deciso di riportarla a casa.

Beatrice, raccontando questo ai nuovi arrivati, ha rivelato che anche a lei stava succedendo la stessa cosa. Ovvero che anche la sua famiglia era preoccupata per via di Massimiliano e all’inizio voleva tirarla fuori di lì, ma lei ha scelto di essere più forte e di tenere duro, domandandosi però perché il programma non condannasse in alcun modo i suoi comportamenti.