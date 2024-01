Grande Fratello, l’addio della coppia più seguita del reality: l’annuncio social

Ex volto del Grande Fratello Vip ha annunciato la fine del suo matrimonio: una rivelazione che ha sorpreso. Ecco cos’è caduto fra i due.

Nel corso delle varie edizioni i personaggi che hanno partecipato al Grande Fratello Vip hanno raccontato molto del loro privato. Del resto nel reality di Cinecittà gli inquilini hanno molto tempo a disposizione e questo gli permette d’aprirsi e raccontare la loro vita.

Nella casa più spiata d’Italia sono nate anche molto coppie, alcune delle quali oggi sono ancora insieme e sono prossime a convolare all’altare: fra queste Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ma anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Alcuni ex concorrenti hanno fatto parlare della loro vita privata decisamente anomala. Si sono dichiarati parte di storie aperte e disponibili a nuove conoscenze nonostante un matrimonio celebrato solo da qualche mese. Affermazioni che hanno fatto molto discutere e che hanno reso una gieffina protagonista della scena per settimane. Lei è Giaele De Donà, modella ma anche influencer da milioni di follower che ha partecipato al GFVIP nell’edizione dello scorso anno. La Donà è entrata in casa dichiarandosi legata a Bradford Back, facoltoso uomo statunitense.

I due sono convolati a nozze dopo pochi mesi di relazione e hanno vissuto per un lungo periodo distanti. Nella casa di Cinecittà Giaele ha dichiarato d’aver con il marito un rapporto aperto. Non a caso entrambi non si sono privati di conoscere altre persone. La gieffina è stata più volte criticata per le sue scelte, ma lei ha sempre difeso con determinazione il suo rapporto sostenendo d’essere felice. Ora a distanza di più d’un anno da quelle dichiarazioni Giale rivela sui social la fine del suo matrimonio. Con un lungo post l’influencer ha chiarito cos’è successo.

Giaele Donà: “Abbiamo deciso di prenderci una pausa”

“Io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere due strade diverse. Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi, come sono sempre stata anche perché la nostra storia è stata anche pubblica…” ha esordito l’ex gieffina. Giaele ha poi aggiunto: “I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti, a tempo debito magari ne parlerò, adesso non è il momento e vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta”.

La Donà ha ricevuto tantissimi commenti di solidarietà. In molti hanno capito la sua posizione e apprezzato la trasparenza. Sicuramene nei prossimi giorni l’ex gieffina svelerà ulteriori dettagli in merito alla crisi matrimoniale che per molti potrebbe non essere provvisoria.