Grande Fratello, ricordate Domenico Manfredi? Ormai la tv è solo un ricordo, ecco cosa fa

Tra i tantissimi ex concorrenti del Grande Fratello c’è Domenico Manfredi di cui nessuno ha più saputo nulla. Scopriamo cosa fa oggi.

A differenza delle ultime edizioni, alle prime edizioni del Grande Fratello partecipavano solo sconosciuti. Tra questi ricorderete tutti Domenico Manfredi. Chissà cosa fa oggi l’ex gieffino?

Il Grande Fratello di Alfonso Signorini a cui tutti siamo abituati da qualche anno, è completamente diverso dal reality show del passato. In principio il Grande Fratello era una sorta di “esperimento sociale”: vedere come si comportavano dei perfetti sconosciuti costretti a convivere 24 ore su 24 dentro ad una casa e senza mai poter uscire o telefonare o guardare la televisione.

In passato i concorrenti non erano personaggi famosi ma emeriti sconosciuti. Alcuni partecipavano al reality proprio nella speranza di farsi poi strada nel mondo dello spettacolo. Qualcuno ci è riuscito: basti pensare a Luca Argentero o a Flavio Montrucchio o a Eleonora Daniele. Altri, invece, sono stati meno fortunati. Tra gli ex concorrenti di cui non si sa più nulla da anni c’è Domenico Manfredi.

Ecco cosa fa oggi Domenico Manfredi

Da anni non si sa più nulla di Domenico Manfredi, ex concorrente del Grande Fratello. Scopriamo cosa fa oggi. Era il 2015 quando un giovane e simpatico 27enne entrava nella casa del Grande Fratello.

Lui era Domenico Manfredi e quella era la 14esima edizione del reality show che, ai tempi, vedeva Alessia Marcuzzi alla conduzione. Il 27enne si fece subito apprezzare per la sua simpatia e, durante la permanenza dentro alla casa del GF, ebbe anche una storia d’amore con un’altra concorrente: Barbara Donadio.

Domenico Manfredi non vinse quell’edizione ma si aggiudicò il secondo posto. Fuori dalla casa, purtroppo, la sua storia d’amore finì e, allora, il giovane accettò di partecipare a Uomini e Donne nei panni di corteggiatore. Non solo: per qualche tempo fu anche un opinionista del programma calcistico Domenica Premium. Da qualche anno, però, di Domenico Manfredi non si sa più nulla, si sono perse le sue tracce.

Quantomeno non è più apparso in televisione, né ha più preso parte ad altri reality. Tuttavia, da quanto emerge dai suoi profili social, Domenico Manfredi è molto attivo in radio e ha iniziato a lavorare come attore e come comico. Non è, quindi, escluso che presto potremmo rivederlo in televisione, magari in qualche film.

Altri ex concorrenti, invece, dopo il Grande Fratello hanno deciso di tornare alla loro vita di sempre. È il caso, ad esempio, di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. La donna all’epoca aveva 28 anni e dentro la casa ebbe un breve flirt con Pietro Tarricone. Dopo la vittoria partecipò come tronista a Uomini e Donne ma dopo poco decise di tornare alla sua vita di prima.