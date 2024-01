Greta Rossetti crolla al Grande Fratello: le parole che l’hanno colpita duramente

Greta Rossetti, inquilina del Grande Fratello, crolla: il confronto con il coinquilino l’ha colpita duramente. Ecco cos’è accaduto.

Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello si fanno giorno dopo giorno sempre più vivaci. Tra i gieffini entrati sin dal debutto del reality a quelli che hanno fatto il loro ingresso solo successivamente si sono creati alcuni schieramenti e questo anima particolarmente i confronti all’interno del loft di Cinecittà.

Le avversità tra Greta Rossetti e Perla sembrano essere state superate. Le due ragazze, da qualche settimana, hanno creato un rapporto sincero e si sono lasciate alle spalle il loro vissuto da ex, o almeno così sembra.

E se Perla non nasconde d’essere ancora legata a Mirko, al qualche ha mandato una bellissima lettera per il suo compleanno, Greta ha trovato un feeling con Sergio. I due si stuzzicano continuamente e anche de ad oggi si dichiarano amici, i fan del GF non escludono che fra loro possa nascere qualcosa. L’ex tentatrice per il momento è concentrata su se stessa e non appare interessata ad una nuova storia d’amore. Più volte ha ripetuto che la storia con Brunetti si è conclusa e ha preso atto che tra i due ex protagonisti di Temptation Island potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Provocata da Stefano, nella notte Greta ha avuto un crollo. Le parole del coinquilino l’hanno colpita e lei non ha nascosto il suo disagio. Ha risposto al gieffino e gli ha fatto notare che certe affermazioni sono fuori luogo. Ma cos’è successo? Stefano ha insinuato che Perla potrebbe fare coppia con Sergio, ma Greta ha sottolineato che la coinquilina è fidanzata. A quel punto Miele le ha dato della “patetica”, difendere le posizioni della fidanzata dell’ex non è condivisibile. Immediata la reazione di Perla e la Rossetti.

Greta Rossetti: “Quel patetico che non mi piace”

“Si però è il fatto del patetico che non mi piace…” ha dichiarato l’ex tentatrice. Le due gieffine trovano che Stefano usando quel termine considera la loro amicizia falsa. Greta ha poi affermato che ciò che ha detto su Perla e Mirko l’è venuta dal cuore e non era affatto un’affermazione di circostanza. Miele trova strano il rapporto fra le due, ma Greta ha ribadito che ormai è più d’un mese che affrontano la pressione mediatica, ma soprattutto che parlano della loro situazione.

Visto il dispiacere di Greta, Stefano ha fatto un passo indietro e si è scusato con lei: “Sei molto dolce, mi dispiace”. La Rossetti ha accettato le scuse, spera d’aver fatto capire il suo punto di vista, e ha abbracciato Miele credendo in tal modo nella sua buona fede.