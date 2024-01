Guida contromano, impatto terribile con un SUV: ci sono vittime

Imbocca la strada contromano, impatto terrificante con un SUV: purtroppo ci sono delle vittime

Il tutto si è verificato questa notte in quel di Cagliari. Sono da poco passate le 03:30 quando si è verificato un terribile incidente stradale. Il bilancio è gravissimo visto che due persone hanno perso la vita ed un’altra persona è rimasta ferita. Le vittime erano giovane ed entrambi avevano 19 anni. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che i ragazzi si trovassero all’interno di un SUV Maserati che stava procedendo nel senso giusto.

Mentre una Peugeot, guidata da Thomas Frau, aveva imboccato contromano la strada. L’impatto è stato a dir poco terrificante. Tanto è vero che i residenti della zona sono stati svegliati dal rumore delle due auto. Subito è scattato l’allarme con l’arrivo dei vigili del fuoco, dell’ambulanza e delle forze dell’ordine. Sull’utilitaria viaggiavano tre giovani: tra questi il conducente che è morto sul colpo. I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale. Dopo l’arrivo al ‘Quartu Sant’Elena’ uno di loro è deceduto per via delle gravi ferite che aveva riportato.

L’incidente è avvenuto precisamente in via Vesalio. Poco distante da dove si ritrovano i giovani della zona che trascorrono il weekend. La notizia ha fatto immediatamente il giro della comunità. I vigili del fuoco hanno impiegato un bel po’ di ore per cercare di estrarre i corpi all’interno delle vetture ridotte in poltiglia. Successivamente sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno immediatamente chiuso la strada per iniziare le indagini.

Secondo quanto riportato dalle stesse forze dell’ordine pare che la Peugeot stesse percorrendo quella strada in contromano all’altezza di una rotonda. Considerando anche la velocità (a quanto pare superava il limite consentito in città) si è scontrato con il SUV Maserati. Distrutti gli amici delle vittime che stanno ricordando i ragazzi sui social network. Il capoluogo sardo, nel settembre dello scorso anno, aveva già pianto la scomparsa di altri ragazzi morti in un incidente. Si trattava di Najibe, Giorgia, Alessandro e Simone che avevano un’età tra i 18 ed i 24 anni.