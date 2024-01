Hair Trend 2024: questi tagli di capelli ti faranno impazzire, dal corto al lungo

Le tendenze capelli più in voga per il 2024? Dal corto al lungo, ecco quelle più gettonate. Impossibile resistere.

Il 2023 è stato ricco di tendenze per i capelli, i nastri colorati e romantici hanno primeggiato insieme a trecce moderne e caschetti scalati. Inoltre sono state gettonatissime le sfumature calde del biondo e le tonalità naturali.

Ma cosa dicono gli esperti per il 2024? Innanzitutto per quanto concerne il colore si assisterà ad una rinascita, una vera e propria rivoluzione in nome della naturalezza.

Via dunque tinte troppo artificiali e dal sapore artefatto, si assisterà ad un aumento del balayage sottile ma strategico che andrà a dare tridimensionalità al volto. Tornano dunque in voga le nuance calde con buona pace degli amanti dei toni freddi. E per quanto riguarda i tagli invece?

I tagli di capelli più gettonati del 2024

Gli esperti del settore non hanno dubbi, sono tre quelli che vedremo con maggiore assiduità. In pole position troviamo il pixie cut. È un taglio geometrico che può presentare delle rasature ai lati e ciocche sfilate, l’effetto è spettinato e ribelle. È perfetto sia per chi ha una chioma liscia sia riccia a patto che i capelli non siano sottili in modo da scongiurare l’effetto crespo. Sta bene a chi ha il viso ovale e regolare.

Sarà un anno vincente anche per il caschetto. Quello che vedremo spesso in questo 2024 è un taglio medio o corto corto. Il caschetto medio e geometrico dona soprattutto a chi ha un viso piccolo e ovale o oblungo, specie se la riga è laterale. Con riga centrale si addice invece particolarmente a chi ha un viso pieno e tondo.

In terza posizione c’è il Butterfly cut. Un taglio molto amato negli anni 90 che è tornato prepotentemente in voga, si adatta soprattutto a chi ha i capelli medio lunghi e desidera un effetto vaporoso e delicato. Le scalature sulla parte anteriore regalano movimento, accarezzando dolcemente lineamenti del viso. Perfetto per chi ricerca di uno stile chic raffinato, si adatta soprattutto ai visi quadrati.

Il 2024 sarà l’anno dello stile minimal, tornano in voga infatti anche le unghie corte e delicate. Capelli, trucco ed outfit strizzano l’occhio ai primi anni 90, ma in versione rivisitata e più contemporanea. La regola è una: no agli eccessi. Via colori unici e forti come il nero, il rosso e il biondo platino, è tempo di sposare un look acqua e sapone che regala anche qualche anno in meno.