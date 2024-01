I 4 segni zodiacali più razionali in assoluto: seguono sempre il cervello e non il cuore

Sapete che secondo a quanto dice l’oroscopo alcuni segni zodiacali sarebbero molto più razionali di altri? Ecco come potete trovarli.

Ci sono alcune persone che hanno alcuni dei caratteri più particolari che esistano e con dell personalità che sono tra le più bizzarre, tra le più sorprendenti. Ci divertiamo e diventiamo curiosi nell’accorgerci di quanto siano volubili gli esseri umani e soprattutto quanto siamo diversi ed è proprio questa diversità che ci rende davvero unici e speciali, perché se fossimo sempre tutti uguali e provassimo tutti le stesse cose, dove sarebbe la meraviglia? E anche per quanto riguarda l’amore è la stessa cosa.

Siamo tutti preda del combattimento più estremo: quello che tutti i giorni si consuma tra il nostro cuore e il nostro cervello. Entrambi si sfidano, talvolta ad armi pari, ma molto spesso uno dei due è molto più armato ed equipaggiato dell’altro e quello più forte finisce per soccombere con gravi conseguenze.

Ma può invece anche accadere che siano entrambi ad uscire sconfitti in modo irrimediabile e a patire le conseguenze di un conflitto. E anche in quel caso potremmo non ottenere alcun vantaggio, ma anzi rimpiangeremmo i tempi passati in cui magari eravamo bambini e inconsapevoli e non eravamo costretti a scegliere.

Quali sono i 4 segni zodiacali più razionali dello zodiaco

Esattamente è proprio di una vera e propria guerra di cui si sta parlando. E noi siamo gli spettatori e siamo anche il premio in palio degli sfidanti più temuti. Ma in effetti cosa ci fa più paura? Quale duellante temiamo e consideriamo di più?

Forse la maggior parte delle persone che non vogliono soffrire facendosi sopraffare dalle emozioni e dai sentimenti diranno di temere di più il cuore. Ma invece molti altri a contraltare saranno pronti a negare e ribaltare questo principio, perché anche spegnere del tutto il cuore e ragionare solo con il cervello può farci diventare molto facilmente persone aride e incapaci di sentire, di provare, come se fossimo degli oggetti inanimati che vivono per inerzia l’esistenza.

Lo zodiaco ci indica a proposito quattro segni zodiacali che sono molto più propensi a spegnere i sentimenti di altri e che hanno improntato, volenti o nolenti, la loro vita alla razionalità. Sappiamo che il Capricorno è forse il segno razionale per eccellenza, ha un autocontrollo fuori dal comune. L’Acquario diventa razionale perché è estremamente autonomo e ama la libertà sopra ogni cosa. Il segno della Vergine sa essere molto attento e meticoloso. Infine lo Scorpione sa celare molto bene ciò che sente.