I 5 modi per asciugare i panni in casa e risparmiare i costi dell’asciugatrice per sempre

Come asciugare i panni in casa senza spendere soldi per l’asciugatrice: 5 sistemi facili ed efficaci alla portata di tutti.

Asciugare i panni in inverno può essere davvero una bella seccatura! Sì, perché a causa del freddo, della pioggia e di altre condizioni climatiche poco favorevoli, se non si possiede un’asciugatrice nella maggior parte dei casi si finisce con il mettere lo stendino direttamente in casa o con lo stendere la biancheria sul termosifone.

Un’abitudine che può avere anche degli effetti negativi sulla nostra salute perché a causa dell’eccessiva umidità presente in casa potrebbero formarsi tracce di muffa nocive per l’organismo.

Qual è quindi il modo migliore per asciugare i panni in casa senza correre pericoli di nessun genere? Scopriamolo subito.

Come asciugare i panni in casa senza asciugatrice: 5 modi efficaci ed economici

Se a casa non hai l’asciugatrice o vuoi cercare di utilizzarla il meno possibile per non incidere pesantemente sul costo della bolletta dell’elettricità, non ti resta che ricorrere ad alcuni sistemi alternativi molto utili soprattutto in inverno. Vedrai, grazie a questi 5 trucchetti potrai asciugare i tuoi vestiti in casa velocemente, senza fatica e senza neppure spendere ingenti somme di denaro:

deumidificatore: è utile posizionarlo vicino allo stendino. In questo modo, si andrà ad assorbire l’umidità presente nella stanza e si eviteranno anche i cattivi odori; ventilatore: allo stesso modo è possibile utilizzare il ventilatore. Alcuni potrebbero pensare che si tratti di una soluzione comunque dispendiosa in termini energetici, tuttavia usandolo a velocità moderata si potrà ottenere un’asciugatura più rapida senza spendere troppo; lenzuolo: per far asciugare prima i panni in casa è possibile avvolgere lo stendino con un lenzuolo, così da creare una sorta di “tenda termica” che catturerà tutto il calore presente nella stanza indirizzandolo sui vestiti; asciugamano: in molti casi è inoltre utile avvolgere gli indumenti in un asciugamano, formando come un salsicciotto. Questa tecnica aiuta ad assorbire l’acqua in eccesso rendendo più rapido il processo di asciugatura. Si tratta di una tecnica molto utilizzata soprattutto per i capi di lana; stendino estraibile: è molto comodo se si ha poco spazio in casa. Inoltre, permette di poterlo posizionare in bagno o nel locale lavanderia, così da sfruttare il ricircolo d’aria della ventola.

Di sicuro si tratta di soluzioni semplici, economiche e alla portata di tutti. Scegli quindi quella più adatta alle tue esigenze e mettila in pratica. Il tuo portafogli ti ringrazierà!