Idee per lo svezzamento? Ci pensa Aurora Ramazzotti: il menù equilibrato per Cesare

I consigli di Aurora Ramazzotti sono piaciuti parecchio alle neo mamme: come ha svezzato il piccolo Cesare? Ecco alcune idee menù.

Ormai non si fa altro che parlare di lei, e non soltanto per i suoi incredibili successi professionali. Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma del piccolo Cesare, il figlio avuto dalla relazione con lo storico fidanzato Goffredo Cerza.

Da quando è nato il piccolino di casa, la Ramazzotti ha deciso di prendersi una pausa dai suoi impegni lavorativi per dedicarsi a pieno alla sua famiglia. Amatissima sul piccolo schermo, negli anni la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti si è fatta strada anche nel mondo dei social, conquistando i cuori di moltissimi fan con la sua simpatia e spontaneità.

Proprio online la Ramazzotti non ha mai spesso di tenere aggiornati i suoi affezionatissimi followers sia durante il periodo della gravidanza che dopo il parto. Proprio con i suoi fan, infatti, la giovane ha voluto condividere un passo molto importante nella crescita del piccolo Cesare: lo svezzamento. La neo mamma ha affermato di aver svezzato il piccolo già dai 6 mesi, ma che cosa gli dà da mangiare?

Aurora Ramazzotti, il menù per il piccolo cesare piace alle neo mamme

A condividere la notizia è stata la stessa Aurora, per mezzo di alcune storie su Instagram. Qui la giovane neo mamma ha anche rivelato alcuni trucchi e consigli che hanno funzionato con il piccolo Cesare e che potrebbero essere utili alle donne che si ritrovano a dover svezzare i loro bimbi.

“Gli ho sempre fatto assaggiare tutto”, ha scritto la Ramazzotti sulle sue storie Ig. La giovane si è detta contenta dal momento che il piccolo Cesare prova una cerca curiosità verso il cibo in generale, ed è per questo che ha iniziato a fargli assaggiare tutti (o quasi) i tipi di alimenti. In più, la bella Aurora ha condiviso con le sue followers alcuni menù che propone con successo al piccolo Cesare. “Voglio farlo mangiare sempre più da solo”, ha aggiunto la giovane neo mamma.

Come si vede dalle foto sui social, la Ramazzotti ha preparato un po’ di pastina con un ragà di carne, insieme ad un purè di patate e spinaci e a delle verdure sfuse. A giudicare dal prima e dopo del menù, i piatti sono piaciuti parecchio al bimbo, che ha mangiato quasi tutto ciò che gli ha preparato la sua mamma. Secondo magazine.bimbostore.com, per uno svezzamento sano bisogna fornire al bimbo tutti i nutrienti di cui ha bisogno, suddividendoli nell’arco della giornata e della settimana.