Il caffè é la tua passione, cosa scegliere tra cialde o capsule: segui i consigli dell’esperto

Se ami il caffè, ti sarà capitato di chiederti per cosa sia meglio optare tra cialde e capsule. Ecco cosa dicono gli esperti.

Il caffè è una bevanda molto amata dagli italiani, tanto che si può definire un elemento aggregante. Da un caffè sono nati grandi amori, grandi amicizie, opportunità di lavoro e quant’altro.

Certamente, l’Italia è nota per il suo espresso, che è diventato celebre in tutto il mondo. Prepararsi un buon caffè al mattino, per tantissime persone è un vero e proprio rito che può determinare l’esito stesso della giornata. Lo prendiamo a casa, al bar, a casa di amici, l’importante è che lo possiamo gustare da soli o in buona compagnia, scegliendo la miscela perfetta per noi. Quello del caffè, infatti, è un vero e proprio mondo ed è fondamentale saper scegliere in base al proprio gusto.

A volte, per pura abitudine, si sceglie di bere sempre lo stesso caffè, non sapendo però che ne esistono davvero tantissimi tra cui optare. Se approfondissimo la nostra conoscenza con questo mondo, probabilmente scopriremo anche nuove cose di noi. Una delle scelte che siamo chiamati a fare, ogni volta che prepariamo il nostro caffè, è quella tra una moka o un caffè preparato tramite la nostra macchinetta, che funziona a capsule o cialde. Se facciamo parte di questa seconda categoria, certamente vorremmo sapere dagli esperti quale scegliere tra cialde e capsule.

Caffè: ecco cosa scegliere tra cialde e capsule, secondo l’esperto

Il caffè è un vero e proprio rito: rappresenta una pausa o un momento completamente dedicato a se stessi. È molto più di un semplice momento, in cui si beve qualcosa, ma diventa un’abitudine carica di significati. Per questo motivo, scegliere l’opzione giusta per sé, diventa di fondamentale importanza.

Se stiamo scegliendo la macchinetta giusta per noi, certamente, sarà molto importante capire quale può essere l’opzione più adatta a noi, tra cialde e capsule. Come sempre, la scelta dipenderà da tutta una serie di fattori, che sono prettamente personali. Secondo l’esperto, se stiamo cercando velocità e praticità, allora le macchinette che fanno uso di capsule, saranno perfette al caso nostro. Tuttavia, le cialde sarebbero la scelta ottimale, per tutta una serie di ragioni.

In primo luogo, le cialde sono biodegradabili e, dunque, si tratta di un’opzione migliore dal punto di vista ecologico. Allo stesso tempo, anche il filtro è realizzato con carta naturale al 100%. Le cialde, per di più, ci permetteranno di ottenere una cremosità e una corposità maggiori.