Il debutto della piattaforma per trovare lavoro: già 177mila offerte, come consultarla e rispondere ad un annuncio

La nuova piattaforma per trovare lavoro esordisce con 177 mila offerte da consultare e a cui candidarsi. Vediamo come far svoltare la propria vita.

Siete in cerca di un’occupazione? Ora la vostra ricerca potrebbe diventare molto più rapida e proficua grazie ad una nuova piattaforma per trovare lavoro. Si chiama Siisl, vediamo chi può accedervi e come funziona.

Tante persone si lamentano di non riuscire a trovare lavoro. La ricerca di un’occupazione può diventare frustrante se ogni possibile porta di accesso al mondo del lavoro viene sbattuta in faccia. Ma non bisogna demordere e interrogarsi sui motivi di questi rifiuti continui. Si potrebbero non avere le competenze adeguate oppure ci potrebbero essere errori nel curriculum. In alcuni casi l’impegno messo nella ricerca non è sufficiente, in altri gli orizzonti sono troppo limitati e bisognerebbe aprire le strade verso diverse opportunità rispetto quelle prefissate.

Chi incolpa il numero esiguo di offerte di lavoro non sta cercando nel modo giusto. Le aziende che assumono sono numerose così come i concorsi indetti periodicamente. Ora, poi, con la nuova piattaforma per trovare lavoro sarà impossibile rimanere a lungo disoccupati.

Conosciamo meglio la nuova piattaforma INPS per trovare lavoro

La nuova piattaforma per l’inclusione e il lavoro si chiama Siisl ed è attiva. In pochi giorni sono state caricate oltre 177 mila offerte di lavoro più 725 mila corsi di formazione e 112 mila Progetti utili alla collettività. Tutti gli occupabili d’Italia possono accedere la sito INPS per scorrere le possibilità e, nel frattempo, inviare la domanda per il Supporto alla formazione e al lavoro.

Inizialmente l’affluenza da parte di chi cerca lavoro non è stata elevata ma pian piano le cose stanno cambiando. Sono arrivate 156 mila domande di Supporto di cui 56 mila già accolte. I Curriculum Vitae inviati sono stati 117 mila euro di cui 41 mila da persone con licenza media e 6 mila da cittadini con licenza elementare che potranno ora aumentare le proprie competenze per incrementare la possibilità di trovare un lavoro.

Ad inviare le domande anche 44 cittadini con dottorati di ricerca e 4 mila laureati del vecchio ordinamento. In generale l’età media di chi ha finora sfruttato la piattaforma è di 43,8 anni. L’INPS attende che il numero di offerte e di domande diventi sempre più alto in modo tale che la misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa possa rivelarsi utile per ridurre i livelli di disoccupazione in Italia.