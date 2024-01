Il tuo cervello è allenato? Scoprilo provando questo esercizio e te ne accorgerai

Il tuo cervello è allenato e giovane o sta inesorabilmente invecchiando? Combatti il declino cognitivo con questo semplice esercizio.

Spesso si tende a sottovalutare l’importanza di svolgere degli esercizi quotidiani per mantenere il cervello giovane ed allenato. Non solo il corpo infatti richiede delle premure e delle cure giornaliere, poiché l’inevitabile processo di invecchiamento e la poca cura nei confronti di questo organo comporta dei deficit cognitivi.

Senza contare che lo stile di vita frenetico odierno è fortemente impattante. Lo stress eccessivo intacca le performance cerebrali, il risultato è che ci si sente più irascibili, nervosi, tesi con conseguenze inevitabili nei vari settori della vita.

Il cervello è in grado di sopportare lo stress fino ad un certo punto, poi inevitabilmente fanno capolino dei campanelli di allarme, dei disturbi che giungono per segnalare la compromissione dello stato di salute mentale. “Il cervello è un organo del nostro corpo, come ogni organo portato ad uno sforzo eccessivo può ammalarsi”- ha dichiarato la dottoressa Fabiola Ferrentino, direttrice sanitaria dell’Istituto di Neuroscienze di Roma. “Diversi studi scientifici hanno già dimostrato la necessità vitale del cervello di avere dei momenti di decompressione e pausa”. Se infatti non ci si prende degli spazi per far riposare il cervello anche le attività più banali della giornata risultano essere compromesse.

Il tuo cervello è stanco e rischia il sovraccarico? Fai questo semplice test a casa

Tra i principali sintomi di affaticamento cerebrale vengono citati come i più frequenti: l’insonnia, le amnesie, l’ansia, la scarsa capacità di concentrazione. Come ribadito sono dei campanelli di allarme che segnalano un malessere mentale, che se trascurato può trasformarsi in una condizione patologica. Come fare dunque per comprendere se il cervello ha bisogno di riposo?

Il primo passo è uno screening cognitivo, una valutazione neuropsicologica. Si tratta di un colloquio durante il quale viene chiesto al soggetto che vi si sottopone l’esecuzione di test specifici e vengono valutate poi l’efficienza cognitiva e lo stato di salute psichico sulla base di parametri standard. È possibile comprendere se il cervello sia in uno stato di sovraccarico anche eseguendo un semplice esercizio a casa. Ciò che occorre è un bicchiere e dell’acqua. È semplice, economico e molto efficace.

Basta versare dell’acqua nel bicchiere e fare dei movimenti in senso orario e poi antiorario con la mano meno utilizzata. Se l’esercizio dovesse risultare di facile esecuzione significa che il cervello è particolarmente fresco e riposato, se invece ci si accorge di avere difficoltà nell’esecuzione dello stesso, sta a significare che opportuno e necessario fare una pausa e ridurre le tensioni e lo stress.