Il tuo PC potrebbe essere sotto sorveglianza a tua insaputa: solo così lo scopri subito

Secondo un recente studio, molti PC potrebbero addirittura sorvegliare il proprietario inconsapevolmente. Ecco come scoprirlo.

I personal computer sono senza dubbio i dispositivi più presenti sulla Terra, ci sono infatti oltre 1 miliardo di PC sul pianeta. Questa meravigliosa macchina possiede inoltre una lunghissima storia alle spalle, la sua origine risale addirittura agli anni ’60.

Uno dei primi personal computer fu inoltre realizzato dalla famosa azienda italiana Olivetti, in particolar modo dall’ingegnere Pier Giorgio Perotto tra il 1962 e il 1964. Si trattava quindi di una macchina rivoluzionaria, capace di memorizzare programmi pur non disponendo di un sistema operativo e di un’interfaccia grafica.

Oggi, i personal computer moderni possiedono una tecnologia quasi fantascientifica, la quale consente a tutti di svolgere operazioni estremamente complicate. Tuttavia, alcuni dispositivi potrebbero persino spiare il proprietario, attraverso un sistema piuttosto ingegnoso.

PC, ecco come scoprire se sorvegliano il proprietario

L’attuale epoca insegna che tutto può essere realizzato con la tecnologia, i paesi avanzati sono infatti circondati dall’intelligenza artificiale e dai super computer. Questi ultimi, ad esempio, sono in grado di eseguire miliardi di operazioni al secondo; la AI invece può rendere l’impossibile possibile in pochi secondi.

Va inoltre ricordato che gli smartphone stanno diventando sempre più intelligenti: il piccolissimo apparecchio può infatti chiamare, chattare, filmare e fotografare senza problemi. Ciò che sorprende maggiormente è il fatto che questi apparecchi possano persino spiare gli utenti inconsapevolmente. Negli ultimi anni molti esperti hanno infatti puntato il dito contro alcuni software presenti negli smartphone, che riuscirebbero ad ascoltare le conversazioni per apprendere i gusti degli utenti.

L’obiettivo principale sarebbe quindi quello di capire quali inserzioni pubblicitarie far apparire durante la navigazioni in rete. Molti appassionati di informatica sospettano inoltre che anche i personal computer possano sorvegliare gli utenti, attraverso dei programmi camuffati. Alcune persone, per aumentare la propria sicurezza digitale, utilizzano pertanto dei programmi antivirus, i quali hanno il compito di fermare i tentativi di intrusione.

Tuttavia, i malintenzionati riescono comunque a penetrare nel sistema, poiché sfruttano le lacune presenti nella rete Wi-Fi. Quest’ultima è solitamente poco protetta, per questo motivo è piuttosto facile eludere la sicurezza. Fortunatamente, ci sono molti modi per capire se il computer sta sorvegliando il proprietario.

Innanzitutto, bisogna effettuare una scansione antivirus per scoprire se ci siano delle presenze sospette. Il programma più consigliato per identificare velocemente le intrusioni si chiama HitmanPro. In secondo luogo, gli esperti consigliano di aggiornare il sistema e di riparare eventuali danni al sistema Windows.

L’azione più importante da svolgere è sicuramente quella inerente alla protezione del router Wi-Fi, poiché chiunque può accedere e modificare i dati del modem. In questi casi, bisognerebbe prima di tutto premere il pulsante “reset” presente sull’apparecchio e subito dopo creare una nuova password.

La protezione della rete Wi-Fi può essere inoltre garantita dalla connessione VPN, la quale si ramifica in pubblica o privata. Coloro che vogliano aumentare la protezione del PC possono inserire una password all’accensione del computer o installare un software di monitoraggio, il quale controlla tutti i vari movimenti che vengono eseguiti quotidianamente.