Ilaria Salis, chi è la detenuta italiana a Budapest? Ecco cosa rischia

Ilaria Salis, chi è la detenuta italiana che si trova nel carcere di Budapest? Ecco cosa rischia seriamente

Si ritorna a parlare nuovamente della vicenda che vede come protagonista Ilaria Salis. La maestra, originaria di Monza, anni 39 che si trova nel carcere di Budapest. La sua storia sta facendo non poco discutere. Soprattutto quando è apparsa nel Tribunale incatenata e con i cappi alle caviglie. Immagini a dir poco scioccanti che violano il rispetto dei diritti dell’uomo in Europa. Un caso che è diventato inevitabilmente di natura politica.

Tanto è vero che la Farnesina ha immediatamente convocato l’ambasciatore ungherese per avere informazioni in merito a ciò. Di conseguenza, quello italiano, ha incontrato il ministro della Giustizia ungherese. L’italiana si trova nel carcere della capitale ungherese dall’11 febbraio dello scorso anno. Le accuse nei suoi confronti sono di lesioni aggravate. A quanto pare la donna avrebbe aggredito, durante una manifestazione, due neonazisti.

A quanto pare l’attivista era partita appositamente dall’Italia per partecipare a dei movimenti antifascisti in occasione del “Giorno dell’Onore“. Non è altro che una celebrazione che si tiene a Budapest tra il 9 ed il 12 febbraio di ogni anno dove scende in strada l’estrema destra europea per commemorare le gesta di un battaglione nazista che tentò di opporsi all’Armata Rossa.

Ilaria Salis rischia fino a 24 anni di carcere

Lo scorso anno ci sono stati molti scontri e tutti filmati. Uno di questi vede due neonazisti presi a manganellate da parte di un gruppo di manifestanti a volto coperto. Per i magistrati uno di loro era la 39enne italiana che venne arrestata poche ore dopo mentre si trovava su un taxi con altre due persone. Gli avvocati della donna hanno sempre insistito nel dire che era impossibile affermare che ci fosse la Salis tra glo aggressori.

E’ stata anche contestata la mancata traduzione degli atti giudiziari in inglese e in italiano. La difesa ha chiesto l’esame delle persone offese, la perizia di un consulente antropometrico e quella di un medico legale sulla natura “potenzialmente letale”. Cosa rischia la Salis? La Procura ungherese ha confermato la condanna ad 11 anni di carcere in caso di patteggiamento da parte dell’imputata. La nativa di Monza si è sempre proclamata innocente.

Non è da escludere che la donna possa essere addirittura superiore (24 anni). Nella mattinata di lunedì 24 gennaio è apparsa in tribunale a Budapest per la prima udienza del processo. Legata completamente per le mani e i piedi, tenuta per una catena e sorvegliata su una panca da due agenti di un corpo speciale di polizia penitenziaria. Una scena da film americano. Prossima udienza fissata per il 24 maggio.