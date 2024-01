Ilary Blasi, è il giorno dell’uscita di ‘Che stupida’: tutti gli aneddoti ed altro

Ilary Blasi, oggi è il grande giorno dell’uscita del suo primo e nuovo libro “Che Stupida”: tutti gli aneddoti, curiosità e molto altro ancora

Un continuo “botta e risposta” quello che c’è stato tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. In primis l’ex calciatore nel corso di una intervista al ‘Corriere della Sera‘, mentre la conduttrice televisiva con un documentario lanciato su Netflix chiamato “Unica“. Adesso, però, un nuovo colpo di scena da parte del noto personaggio tv con l’uscita del suo libro “Che stupida“.

Nel testo, oltre a quanto raccontato nel documentario, ha rivelato anche qualche altro dettaglio in più. Quando le notti le passavano a discutere per via dei tantissimi dubbi che tormentavano il ‘Pupone’. Domande già poste di giorno e cercare di capire se le risposte fossero coerenti anche di notte.

“Che stupida”, oggi l’uscita del libro della Blasi: le curiosità

Compleanno Blasi: l’ultimo quello vissuto insieme a Francesco il 28 aprile di due anni fa. Francesco decise di andare, ma solamente perché il figlio Cristian voleva la sua presenza a tutti i costi. “Che tenerezza questo mio figlio quasi adulto che si prendeva cura della mamma mentre io tentavo di proteggere lui. Francesco al ristorante si presentò. Era sfuggente, andò via per lavoro. Speravo in una sorpresa ed invece regnò la delusione. Avevo tentato di tutto, ma convivevo con un muro di gomma“.

Morte papà Francesco: nel 2020, per via del Covid, il padre di Totti, Enzo, venne a mancare. Una perdita importante e da cui difficilmente si è ripreso. “Dicono che alla morte dei genitori si sia abbastanza preparati. Noi non lo eravamo. Per 2 settimane Francesco non riuscì a dormire”. Il non essergli stato accanto in ospedale gli ha fatto molto male. L’ex coppia non prendeva sonno e per tutta la notte parlavano di moltissimi aneddoti di papà Enzo: “La soddisfazione che provava mentre i nipoti scartavano uno dei suoi regali, presentarsi a Trigoria con il bagagliaio pieno di pizza rossa o alla mortadella nel giorno del compleanno di Francesco, le partite a carte, le battute esilaranti e la tempra da sceriffo. Enzo ha visto il figlio diventare un campione e i bambini crescere. Dopo qualche settimana reagisce e mi ringrazia per essergli stato accanto in uno dei periodi più brutti della sua vita“.

Capodanno 2022 in Thailandia: nel libro non nomina mai il suo attuale compagno, Bastian Muller, ma a quanto pare c’era eccome. Questo aneddoto, però, nel libro non viene mai specificato. “Se dovevo trascorrere le vacanze senza i miei figli era meglio realizzare il sogno di una vita. L’ultimo dell’anno mi sentivo un pesce fuor d’acqua. Mi sembrava che la vita mi stesse restituendo la spensieratezza…”