In arrivo l’SMS INPS che ti invita a recarti in Poste: ecco perché

Migliaia di cittadini riceveranno un sms dell’INPS con l’invito a recarsi presso Poste Italiane. Siete tra i destinatari del messaggio?

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale procederà a breve con l’inoltro di migliaia di sms. A ricevere il messaggio i cittadini che avranno inoltrate una domanda e firmato un Patto con l’ente.

Tutti conoscono la nuova misura che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. In realtà le misure sono due, il Supporto per la formazione e il lavoro e l’Assegno di Inclusione. Il SFL è un supporto di attivazione al lavoro che inserisce i cittadini in progetti di formazione, qualificazione professionale, politiche attive del lavoro, percorsi utili alla comunità. Si rivolge ai componenti singoli di nuclei familiari con età compresa tra 18 e 59 anni che soddisfano requisiti di cittadinanza, residenza ed economici.

Per ottenere la misura si dovrà inoltrare domanda all’INPS telematicamente, iscriversi al SIISL e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale, il Patto di servizio personalizzato per poi frequentare un corso. L’importo del SFL è di 350 euro. Poi c’è l’Assegno di Inclusione dedicato alle famiglie con minori, invalidi, over 60 e in condizioni di svantaggio sociale. L’importo massimo è di 6 mila euro che verranno erogati sulla Carta di Inclusione.

L’sms dell’INPS avvisa di ritirare alle Poste la Carta di Inclusione

L’Assegno di Inclusione prevede un importo mensile minimo di 480 euro (6 mila euro all’anno moltiplicati per la scala di equivalenza) più 280 aggiuntivi di contributo per l’affitto. I soldi non verranno erogati sulla vecchia carta del Reddito di Cittadinanza. Questa infatti, potrà essere ancora utilizzata per spendere l’importo rimasto fino al 30 giugno (dal 1° luglio verrà disattivata) ma non permetterà l’erogazione di nuove ricariche.

Chi ha richiesto l’Assegno di Inclusione e firmato il PAD entro il 7 gennaio 2024 riceverà a breve un sms dell’INPS in cui si informa di andare a ritirare la nuova Carta di Inclusione con la prima ricarica presso un Ufficio di Poste Italiane. L’ente della previdenza sociale erogherà i primi versamenti a partire dal 26 gennaio 2024. Chi ha tardato con l’inoltro della richiesta e la sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (indispensabile per ricevere i soldi) dovrà attendere il 15 febbraio se procederà entro il 31 gennaio.

Successivamente occorrerà tener conto che la prima ricarica scatterà il mese successivo alla sottoscrizione del PAD. La Carta di Inclusione è una prepagata del tutto simile a quella del Reddito di Cittadinanza. Dopo l’arrivo dell’ sms dell’INPS si potrà ritirare per poi utilizzarla per comprare generi alimentari e prodotti in farmacia e parafarmacie, per pagare le bollette, l’affitto o il mutuo e anche per prelevare denaro per un massimo di 100 euro al mese.