In Italia esiste un borgo attraversato da ruscelli e corsi d’acqua: magnifico, è tra i più suggestivi del Paese

Sai che in Italia esiste un borgo attraversato da ruscelli e corsi d’acqua? Magnifico e tra i più suggestivi di sempre.

L’Italia è una delle nazioni più belle che esistano al mondo. Ricca di storia, di arte, di buona cucina e soprattutto di paesaggi mozzafiato, riesce a far innamorare tutti coloro che vengono dall’estero anche per una sola e semplice vacanza. Non esiste nazione in cui non vi sia qualcosa di bello da visitare: anche i ciottoli presenti sul viottolo sono meravigliosi da osservare.

Per celebrare la sua bellezza e permettervi la conoscenza di luoghi ‘inesplorati’ e poco famosi presenti in Italia, abbiamo deciso di mostrarvi uno dei posti più suggestivi del nostro stivale. Un borgo attraversato da ruscelli e corsi d’acqua: se vi recherete qui resterete davvero a bocca aperta. Pronti a scoprirlo insieme?

Borgo attraversato da ruscelli e corsi d’acqua: ecco dove andare

Sappiamo bene che, come abbiamo precedentemente accennato, andare in giro per l’Italia ed osservare meravigliosi paesaggi è ciò che di più bello si possa fare nei propri weekend liberi. Sappiamo, ad esempio, che il costo per poter visitare alcune città, spesso anche vicino al nostro paesino di appartenenza, è davvero minimo. Quindi perché recarsi in luoghi lontani ed irraggiungibili, spendendo anche molto denaro?

Ecco che, per poter fare una gita fuori porta, basta conoscere meglio le località italiane forse poco conosciute e rinomate da tutti. Una in particolare vi farà davvero innamorare della sua bellezza. Di quale parliamo?

Il borgo in questione, di cui parliamo, è Rasiglia, in Umbria. Quest’ultima è conosciuta da tutti come la “piccola Venezia dell’Umbria“, proprio perché è attraversata da ruscelli e corsi d’acqua che tendono a circondarla totalmente. Si tratta di un piccolissimo paesino, un vero e proprio borgo, all’interno del quale la natura regna sovrana, ma non solo con i ruscelli. In essa sono presenti numerosi corsi d’acqua e una vasta vegetazione, che vede sorgere anche numerose piante da noi qui sconosciute.

Si tratta di un vero e proprio borgo, anche per la presenza di pochissimi abitanti: ce ne sono solo 40 in tutta la cittadina che vivono in casette di pietra che affacciano sui ruscelli che hanno a poca distanza dalla propria casa. Passeggiando per i vicoletti, abbastanza stretti, ma tutti molto caratteristici, ci si innamora di ogni piccolo dettaglio a partire dal ciottolo ritrovato lungo la strada o semplicemente dai fiori appesi al balcone da una signora fuori la propria casa. Insomma, una meraviglia per il cuore, gli occhi e l’anima che non possiamo non conoscere.