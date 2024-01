Incidente fuori dalle strisce, puoi chiedere il risarcimento? La risposta non è scontata

Il pedone ha davvero sempre ragione? Ecco se può (davvero) essere risarcito in caso di qualsiasi investimento, anche fuori le strisce

Gli attraversamenti pedonali segnalati sono spazi vitali per la sicurezza dei pedoni. Tuttavia, nonostante le chiare indicazioni, il rischio di essere investiti al di fuori delle strisce pedonali continua a rappresentare una minaccia costante. Ma, nella sciagurata ipotesi dovesse accadere tutto ciò, si può chiedere il risarcimento? Ecco la risposta, che non è scontata come potete pensare.

Negli ultimi anni, i dati sugli incidenti stradali hanno evidenziato un preoccupante aumento degli incidenti che coinvolgono pedoni fuori dalle aree designate per attraversare la strada. Le ragioni dietro questo fenomeno complesso sono molteplici, spaziando dalla distrazione degli automobilisti all’imprudenza dei pedoni.

Una delle principali sfide è la crescente distrazione nella guida, alimentata dall’uso diffuso degli smartphone. Gli automobilisti spesso perdono di vista i pedoni mentre sono concentrati sulle loro schermate, aumentando così la probabilità di incidenti al di fuori delle strisce pedonali.

D’altra parte, alcuni pedoni si fidano eccessivamente del passaggio pedonale, ignorando i pericoli circostanti. Questo atteggiamento può risultare fatale, poiché gli automobilisti potrebbero non essere preparati a fermarsi al di fuori delle zone designate.

Essere investiti fuori dalle strisce pedonali: si può ottenere un risarcimento?

Come abbiamo preannunciato, la risposta a questa domanda non è scontata come invece si potrebbe pensare. Siamo infatti abituati a sostenere che “il pedone ha sempre ragione”. Ancor di più quando attraversa sulle strisce pedonali, ma, in generale. A meno che non si riesca a dimostrare una colpa specifica da parte del pedone stesso. In realtà, come spesso accade, la situazione è molto più complessa. In termini generici, dunque, la Legge definisce una presunzione di colpa del conducente, in forza dell’articolo 2054 del Codice Civile.

Ma, con una recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione (sentenza n. 2433/2024) ha infatti stabilito un concorso di colpa tra automobilista e pedone investito. Un risultato straordinario, non solo in termini economici, ma anche perché non fa scattare la classe di merito della polizza amministrativa e, soprattutto, è dirimente per ciò che concerne l’aspetto penale.

Dunque, la sentenza della Cassazione mette tutto in discussione. I pedoni, dunque, possono infatti essere risarciti solo in parte quando attraversano incautamente fuori dalle strisce senza calcolare il tempo di ingombro della carreggiata e la velocità nonché la dimensione del mezzo che sopraggiunge.