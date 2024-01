Inizia la mattina addentando una nuvoletta: questo pan brioche senza burro è sofficissimo

La colazione non sarà più la stessa con questo sofficissimo pan brioche: ti sembrerà di aver addentato una nuvoletta!

Malgrado sia riconosciuto come il pasto più importante della giornata, alla fine dedichiamo alla colazione davvero pochissimo tempo, come se non ricoprisse l’importanza che in realtà ha. La colazione, infatti, indica il nostro benvenuto al nuovo giorno, motivo per cui andrebbe fatta senza fretta e con tutta tranquillità non solo nel fine settimana.

Tuttavia, tra lavoro, bambini da accompagnare a scuola e altri mille impegni del quotidiano, a stento si riesce a bere una tazza di latte in santa pace. Perché allora non cambiare le carte in tavola preparando un sofficissimo pan brioche di @healthy_food.lab che su Instagram sta spopolando? Vedrai, la mattina avrà tutto un altro sapore!

Pan brioche senza burro: la ricetta healthy e fit da gustare ogni mattina a colazione

Al posto del burro useremo la ricotta che conferirà all’impasto la giusta morbidezza rendendolo soffice quel tanto che basta da non poterne fare più a meno.

Ricetta per 1 pan brioche

Tempo di preparazione: 1 ora

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 1 ora e 30 minuti

Ingredienti:

120 grammi di acqua tiepida

6 grammi di lievito di birra

320 grammi di farina 0

50 grammi di zucchero

2 uova

80 grammi di ricotta vaccina

35 grammi di gocce di cioccolato fondente

Preparazione

Per prima cosa, per preparare il nostro pan brioche, in una ciotola abbastanza grande fa sbriciolare in lievito in acqua tiepida e mescola. Poi versa anche 3-4 cucchiai di farina e continua a mescolare. A questo aggiungi lo zucchero, un uovo, la ricotta, il resto della farina e le gocce di cioccolato fondente. Adesso impasta fino a che non avrai ottenuto un panetto, copri con la pellicola e lascia riposare 30 minuti. Trascorsa mezz’ora, reimposta con una spatola, copri ancora con la pellicola e questa volta fa riposare per altre 3 ore e mezza. Ora dividi l’impasto creando delle palline delle stesse dimensioni, prendi uno stampo per plumcake, rivestilo con della carta forno e sistema le palline lasciando riposare altri 30 minuti. Non ti resta adesso che spennellare con l’uovo, aggiungere lo zucchero di canna in superficie, infornare per circa 25-30 minuti a 180 gradi e il tuo pan brioche è pronto!

Consiglio extra: per rendere il tuo pan brioche ancora più buono e invitante, puoi anche spolverarlo con una dose generosa di zucchero a velo o cacao in polvere.