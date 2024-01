Insonnia, come prevenirla e combatterla: i consigli per dormire bene

L’insonnia è un disturbo che colpisce molte persone: ecco le indicazioni degli esperti per prendere sonno in maniera più facile

L’insonnia è un disagio che colpisce numerose persone. Si tratta di un’insufficiente durata del sonno ed anche della sua ridotta continuità. Tanti quindi sono coloro che faticano a prendere sonno e anche a riposare per le ore necessarie; molto spesso infatti capita di non dormire bene dalla sera alla mattina e questo, a lungo andare, può portare disagi importanti.

Il riposo infatti è fondamentale per sentirsi bene e condurre uno stile di vita sano. Succede che, troppo di frequente, si trascura l’importanza del sonno, ma da esso dipende poi l’intera giornata e le prestazioni. Sia mente che corpo infatti hanno bisogno di riposo, per poi lavorare al meglio, evitare stress e nervosismo. Sembrano indicazioni banali ma sono assolutamente fondamentali e troppo trascurate. Per non parlare di quanto il mancano sonno possa incidere anche sugli incidenti di tutti i giorni. Sulla base di questo, ecco i consigli utili per provare a combattere l’insonnia.

Rimedi anti-insonnia: la routine da seguire

Per cercare di eliminare il problema dell’insonnia, gli esperti del sonno di Happy Beds, come riporta Leggo, hanno condiviso e promosso i consigli per riuscire ad addormentarsi. Il primo consiglio riguarda le lenzuola e le coperte: farle arieggiare all’esterno ogni settimana è importante perché questa pratica rimuove le cellule morte della pelle e gli acari della polvere. E’ utile anche cambiare i cuscini ogni due anni per un sonno più profondo, sano e rigenerante e aprire spesso le finestre per far cambiare l’aria.

Evitare la caffeina è un ottimo passo per ridurre il problema dell’insonnia; è consigliato bere il caffè oppure il tè all’aperto perché l’esposizione alla luce solare aumenterebbe i livelli di cortisolo, chiamato anche “ormone dello stress”. Durante la sera i livelli di questo ormone diminuiscono naturalmente e fanno spazio alla produzione di melatonina, nota anche come “ormone del sonno”. Infine il calore è un ottimo alleato per riposare meglio: la sauna e un bagno caldo favorirebbero il sonno e le lunghe dormite, visto che permetterebbero al corpo di rilassarsi. Gli esperti consigliano sauna e bagno caldo almeno due volte alla settimana.

Si tratta di piccole accortezze che però possono aiutare a correggere una routine sbagliata, che a lungo andare potrebbe danneggiare il vostro stile di vita e, soprattutto, la salute.