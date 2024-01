Instagram ha tutta l’intenzione di lanciare una potente funzione: la scoperta

Una possibile ed importante funzione per gli utenti Instagram: cosa può cambiare, i preziosi aspetti da conoscere.

Non si fermano davvero mai le novità e gli elementi da scoprire ed approfondire quando si parla del mondo della tecnologia, che corre veloce e propone di volta in volta importanti aggiornamenti da sapere. Aspetti innovativi che via via apportano modifiche a servizi, app, dispositivi e dunque che riguardano da vicino l’utente, poiché ad esser arricchita è l’esperienza di utilizzo.

Se già di per sé l’interesse per tali temi da parte dell’utenza è alto, ancor di più l’interesse si accende se si parla poi di piattaforme social, come nel caso di Instagram. I social e le relative app rappresentano, come ben noto, la finestra sul mondo che gli utilizzatori aprono ogni giorno, per aggiornarsi su quanto postato da amici, contatti e follower, così come per condividere novità, immagini, esperienze e così via.

In tale specifico caso, a colpire l’attenzione è il lavoro portato avanti dal gruppo di sviluppatori di Instagram, con diverse funzionalità implementate che arrivano per rendere il tutto più coinvolgente e per personalizzare l’esperienza sulla piattaforma. Ad esser oggetto di sviluppo è una nuova funzionalità il cui scopo è prezioso, ma ecco a seguire di che si tratta più nel dettaglio e cosa potrebbe cambiare per gli utenti.

Instagram, in fase di test una nuova importante funzione: cos’è Flipside e come funziona

Il team di sviluppo di Instagram prosegue, dunque, col suo prezioso lavoro a proposito di novità e funzionalità che possono arrivare e rappresentare nuovi strumenti e possibilità per gli utilizzatori. Secondo quanto si apprende, il gruppo in tal caso sta testando la funzionalità Flipside su Instagram, ideata per dar modo all’utenza di creare una griglia foto secondaria accessibile soltanto ad altri utenti designati.

Lo scopo di tale funzionalità potrebbe non sembrare del tutto nuovo, ad alcuni, proprio perché la piattaforma già permette, ed in un modo semplice ed intuivo, di generare post che soltanto un pubblico maggiormente limitato ha la possibilità di visualizzare, e si pensi al riguardo agli “amici stretti.” Ecco che, la funzionalità in fase di test può esser vista come una maniera alternativa affinché si ottenga lo stesso scopo. L’utente dà vita ad una lista separata di amici, da legare a Flipside, ed ha quindi modo di decidere se postare sul feed principale oppure su Flipside, che soltanto la lista ristretta potrà visualizzare.

Capire se si ha accesso al Flipside di un utente sarà facile, poiché si potrà notare un’icona di una chiave all’interno della griglia. Per quanto riguarda la funzionalità, ad ora la piattaforma non è sicura che verrà lanciata, e a spiegarlo è stato di recente Adam Mosseri, a capo di Instagram. Questi ha anche chiarito che nel corso delle prossime settimane saranno valutate le reazioni degli utenti e solo successivamente si deciderà in tal senso.