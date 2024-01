Fratoianni: “Serve un cambio di passo a Gaza”. E sulle Europee…

Nicola Fratoianni in un’intervista a ‘Il Manifesto’ si sofferma sulla guerra in Israele e lanci la sfida sulle prossime Europee: “Noi ci saremo”.

La guerra tra Israele e Hamas prosegue senza sosta. La luce in fondo al tunnel non si vede e quasi certamente si continuerà a combattere anche nei prossimi mesi. Un situazione davvero molto critica e che chiede l’intervento immediato da parte degli altri Paesi per provare ad arrivare ad una tregua.

Un cambio di passo che Nicola Fratoianni chiede in un’intervista a Il Manifesto. Il leader di Sinistra Italiana conferma la necessità di mettere in campo una politica differente da quella decisa fino ad oggi per provare a mettere fine ad un conflitto che ormai va avanti da diverso tempo e per il quale non si vede una fine molto vicina.

La petizione lanciata da Sinistra Italiana

Il cambio di passo chiesto da Fratoianni in questa intervista è confermato anche dalla petizione che Alleanza Verdi di Sinistra ha lanciato nei giorni scorsi. Il partito italiano chiede di processare il presidente israeliano Netanyahu per crimini di guerra dopo i diversi attacchi lanciati contro Gaza in risposta ad Hamas. “Siamo di fronte ad uno sterminio o genocidio – spiega il leader di Si al quotidiano – non esiste più un luogo sicuro, si deve sperare solo che non si finisce sotto le bombe“.

Accuse che non arrivano solo da Fratoianni, ma molti esperti israeliani hanno immediatamente respinto questo duro reato ribadendo che la risposta di Netanyahu è semplicemente dovuta al duro attacco avvenuto lo scorso 7 ottobre.

Fratoianni e le Europee

Pace a Gaza (e non solo) che sarà al centro anche della campagna per le prossime Europee di Alleanza Verdi Sinistra. Fratoianni in questa intervista ha ribadito che il suo partito è pronto a scendere in campo con i propri simboli e tra i punti principali da raggiungere c’è proprio la fine dei conflitti in corso perché “senza la pace non si può immaginare un mondo diverso e, soprattutto, una transizione ecologica e giustizia sociale“.