Israele, Al Thani: “Il Qatar sta mediando. C’è solo una soluzione”

Mohamed bin Al Thani, presidente del Qatar, in un’intervista a ‘Il Giornale’ si sofferma sulla guerra in Israele e ribadisce che c’è solo una soluzione possibile.

La guerra in Israele non sembra assolutamente destinata a terminare in poco tempo nonostante l’impegno diplomatico di diversi Stati. Sono molti i Paesi, infatti, che stanno lavorando per arrivare al cessate il prima possibile a Gaza, ma per il momento la strada è molto lunga visto che, almeno per il momento, nessuno dei due attori ha intenzione di fare un passo indietro.

Tra i Paesi impegnati a cercare di arrivare ad un cessate il fuoco c’è il Qatar. Il presidente Al Thani in un’intervista a ‘Il Giornale’ conferma la sua volontà di trovare una soluzione per arrivare in davvero poco tempo al cessate il fuoco anche se, come detto in precedenza, la strada è lunga e non semplice.

La soluzione proposta dal Qatar

Il Qatar è al lavoro per trovare una soluzione e l’ipotesi che Al Thani prova a proporre è quella dei due Stati, l’unica possibile per cercare di arrivare ad un cessate il fuoco. La strada è lunga anche se il presidente qatariota conferma che ci sono dei piccoli progressi per trovare nel minor tempo possibile alla pace.

Inoltre, Al Thani al quotidiano italiano ha garantito che in prima persona sta mettendo in guardia gli altri Paesi della zona “che questa guerra ha il potenziale di espandersi a riversarsi sull’intera regione”. Questo è il motivo per cui si sta spingendo per arrivare ad una pace e non dover fare i conti con un conflitto ancora più esteso.

Il Qatar impegnato per la pace in Israele

Il Qatar, quindi, è impegnato in prima persona per cercare di arrivare alla pace a Gaza. I contatti sono in corso con i due Paesi e Al Thani sta cercando di arrivare ad una soluzione. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno delle novità positive in questo senso oppure si continuerà ad andare sulla strada intrapresa nei mesi scorsi.