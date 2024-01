Kasia Smutniak, dal ricordo doloroso alla rinascita: quello che ha rivelato è incredibile

Kasia Smutniak, la bellissima attrice parla a cuore aperto del suo passato. Ecco le sue parole e cosa ha voluto condividere con i follower.

Kasia Smutniak è una delle attrici italiane maggiormente apprezzate dal pubblico per il suo talento indiscusso. Nata in Polonia, inizia il suo percorso nel mondo del spettacolo come modella e anche in questo campo viene scelta da importanti stilisti e per questo parte alla volta del Giappone e successivamente degli Stati Uniti e dell’Italia.

È proprio in Italia che esordisce come attrice e nel 2003 incontra il compagno Pietro Taricone. Un sentimento durato circa sette anni e che ha rispettato pienamente il finché morte non ci separi. A dividerli, infatti, la tragica dipartita dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Kasia Smutniak e il dolce ricordo di Pietro Taricone. Le sue parole

Apparentemente molte le differenze tra i due e questo portò l’opinione pubblica a chiacchierare apertamente sulla loro storia d’amore. In realtà entrambi si sono completamente persi l’uno dell’altra condividendo grandi passioni, ma soprattutto solidi principi.

Tanto è vero che uno dei primi viaggi insieme fu alla volta del Mustang dove la coppia venne a contatto con la povertà della popolazione, decidendo di impegnarsi in maniera concreta nella raccolta fondi per il Nepal. Da quel momento, infatti, Kasia non ha mai smesso – nemmeno da sola – di aiutare culture in difficoltà.

Il 2004 segna un momento molto importante per la coppia, in quanto l’attrice scopre di essere in attesa della piccola Sophie. La coppia è sempre più solida e decidono di acquistare una casa in campagna, lontano da Roma con il desiderio di crescere lì, tra piante ed animali, la loro bambina. Ed è proprio quello che la Smutniak ha fatto.

Tanto è vero che, anche con la scomparsa di Pietro, l’attrice italiana ha scelto di non vendere la casa in campagna. Come lei stessa dichiarato si tratta di un momento particolarmente felice del suo passato. È proprio in quella cascina che ammesso le radici insieme al suo compagno e a Sophie.

In virtù di quell’amore, di quel sentimento e del passato, Kasia ha sentito la necessità di non allontanarsi da quella realtà di campagna. Ha ammesso che la scomparsa di Pietro è stato uno dei momenti più complessi della sua vita, ma oggi ammette confessa di sentirsi in pace con il passato e con il presente presente.