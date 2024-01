Kate Middleton, William è sconcertato: cosa sta accadendo alla principessa

William è apparso veramente sconcertato per quello che sta succedendo alla moglie Kate. Ecco cosa sta accadendo alla Principessa del Galles.

Non è certo un momento facile per il principe William, impegnato a destreggiarsi tra il capezzale della moglie Kate, costretta a riprendersi da un delicato intervento chirurgico all’addome, e la cura dei tre figli della coppia.

Secondo un’esperta di cose reali, il principe William si trova in un momento di particolare difficoltà che lo ha disorientato parecchio. Kate ha passato una settimana in ospedale per le cure dovute all’operazione a cui si è sottoposta lo scorso 6 gennaio presso la London Clinic.

Le previsioni parlano di una degenza di 10 – 14 giorni per la 42enne principessa del Galles a cui seguirà una lunga convalescenza – si parla di uno stop fino a Pasqua – e William dovrà prendersi cura dei tre figli. L’erede al trono britannico ha anche cancellato dalla sua agenda visite e incontri ufficiali.

William sconcertato: cosa sta accadendo a Kate Middleton?

Un momento difficile dunque per il futuro monarca britannico, spiega al magazine OK! l‘ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond, secondo la quale William con ogni probabilità sarà «rather bewildered» (ovvero piuttosto disorientato, sconcertato) dal ricovero «improvviso» di Kate.

L’erede al trono, ha detto Bond, «si sentirà emozionato, stressato e probabilmente piuttosto sconcertato da questa svolta improvvisa degli eventi». A riprova che i Royals non sono icone angeliche ma uomini e donne come tutti, colpiti come ognuno di noi dai problemi della vita: malattie, lutti, drammi familiari. «Puoi avere tutti i privilegi della vita, ma la tua salute è fondamentale e va oltre il tuo controllo», sottolinea la giornalista esperta di cose reali. «William sarà sicuramente lì per i bambini. Vogliono mantenere le cose il più normali possibile, quindi mi aspetto che William si occupi della corsa scolastica, aiutare con i compiti, cucinare e svolgere la routine della buonanotte».

A complicare le cose, oltre all’operazione di Kate, ci si è messo pure l’annuncio dell’imminente intervento a cui dovrà sottoporsi Re Carlo a causa di un ingrossamento della prostata, comunicato appena 90 minuti dopo la notizia sulla salute della principessa. Anche Re Carlo ha dovuto annullare gli impegni in vista dell’operazione.

«Questo è un momento di prova per loro», aggiunge Bond. La famiglia dei Principi di Galles di recente «ha attraversato molti traumi» tra «morti, spaccature, accuse e un’incoronazione». Ma anche nelle difficoltà i futuri sovrani «sono riusciti a continuare a sorridere nonostante tutto e la loro popolarità è aumentata». Certo: essere stati colpiti da «questa martellata così inaspettata è un vero shock» per loro. «Ma sono sicura che apprezzeranno le manifestazioni pubbliche di benevolenza nei confronti di Kate e di tutta la famiglia», conclude l’esperta della Royal Family.