Katie Holmes beccata a New York: l’attrice senza filtri e trucco, le foto al naturale

Katie Holmes, la bellissima star americana, è stata beccata a New York, dove vive, senza filtri e trucco: ecco la sua foto al naturale.

Avete mai visto la bellissima attrice senza trucco e senza filtri? La foto al naturale della star la mostra nella sua semplicità per le strade di New York, città in cui vive e dove abitualmente esce di casa senza badare troppo all’immagine.

Katie Holmes è stata paparazzata senza trucco in una versione molto semplice, acqua e sapone mentre passeggia per le strade di New York. Le foto ovviamente hanno fatto il giro dei social e del web. Ammirazione per una donna che pur essendo una star non ha problemi nel mostrarsi al naturale, ma anche qualche polemica: ecco perché.

Katie Holmes al naturale e senza trucco per le strade di New York, ecco come è apparsa: le foto della star

La star da sempre passeggia per le strade della capitale americana senza badare troppo al suo aspetto quindi spesso i fotografi la immortalano per New York in modo molto semplice. Classe 1987, Katie Holmes è nata a Toledo nell’Ohio e ha 44 anni. Ha intrapreso la carriera di attrice sin da giovane e a soli 14 anni quella di modella.

Sicuramente uno dei suoi primissimi ruoli, che l’ha condotta al successo, è stato quello di Joy Potter in Dawson Creek, che l’ha portata alla fama. Proprio con questa serie si è accaparrata l’MTV movie award come miglior performance rivelazione femminile. Oggi è una delle più influenti attrici e non ha alcun problema a mostrarsi senza troppi fronzoli.

Sono tantissimi i fan in tutto il mondo che adorano il suo modo di mostrarsi senza troppo interesse e cura nel look. Altri però non apprezzano il suo stile poco curato e soprattutto il modo in cui abbina i suoi outfit. Katie resta comunque un’attrice dalla fama internazionale per cui i fotografi la seguono ad ogni spostamento. Può essere quindi una sua abitudine quella di scendere per strada senza trucco e con i capelli scompigliati. L’attrice infatti, come si evince dal foto, si mostra senza problemi al naturale.

Se leggesse i commenti al vetriolo di chi l’accusa di essere non bellissima senza l’uso del make up, probabilmente non si sentirebbe assolutamente toccata. Katie Holmes non è sicuramente l’unica star a mostrarsi senza trucco, al contrario sono sempre più numerose le dive che scelgono la naturalezza fregandosene dei canoni di bellezza.