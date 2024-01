La Promessa, anticipazioni shock dalla Spagna: torna un personaggio amatissimo

Le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna sono scioccanti. Nella soap opera torna un personaggio molto amato.

Lo spettacolo spagnolo ha debuttato in Italia a giugno 2023, occupando il palinsesto televisivo per tutta l’estate. Attualmente va in onda su Mediaset Extra e il pubblico si sta appassionando alle storie che vengono narrate nel corso degli episodi.

La soap opera spagnola in costume è riuscita a rapire l’attenzione dei telespettatori che sono stati catapultati a Cordova nel 1913, seguendo le vicende della protagonista Jana, una giovane ragazza riuscita ad avvicinarsi al palazzo de La Promessa a Los Pedroches per avere delle risposte in merito al suo passato, soprattutto sulla morte del padre e sulla scomparsa del fratello.

Nel corso di questi mesi, alcuni personaggi sono andati via dallo spettacolo, mentre altri sono rimasti. Le anticipazioni del La Promessa che arrivano dalla Spagna rivelano il ritorno di un personaggio che era uscito di scena qualche puntata fa e che ora è pronta a riprendersi il suo posto.

La Promessa anticipazioni spagnole: il ritorno del personaggio

In Italia si sta leggermente indietro con le puntate de La Promessa, con Manuel intento a convolare a nozze con Jimena nonostante i suoi sentimenti per Jana. Tuttavia, per chi vuole scoprire che cosa accadrà più avanti, le anticipazioni spagnole rivelano un colpo di scena inaspettato.

Le puntate spagnole della soap opera hanno già fatto vedere il ritorno di Leonor de Lujan, la figlia minore dei marchesi, con un carattere più frivolo e appassionato. I fan dello spettacolo di sicuro la ricorderanno come uno dei personaggi chiave nei primi appuntamenti dello spettacolo, per poi fare un’uscita di scena repentina, tanto che il pubblico è rimasto spiazzato.

Le ultime novità provenienti in terra spagnola rivelano che Leonor è pronta a tornare a Palazzo e avrà modo di capire come le cose siano cambiate in questo tempo di assenza a casa sua, soprattutto ritroverà l’uomo che ama Mauro, così come tutti gli amici e i cugini Martina e Curro.

Per il momento non è stato rivelato in che modo la ragazza tornerà alla tenuta e se sarà solo di passaggio o il personaggio di Leonor diventerà uno dei protagonisti della soap opera. Quello che è certo è che il suo ritorno non passerò inosservato e probabilmente chiuderà un cerchio in merito ad alcune storie rimaste in sospeso.