La volta buona, si scaldano gli animi in studio: Caterina Balivo mai vista così

A tenere banco in trasmissione la vicenda più chiacchierata degli ultimi anni. La padrona di casa si è lasciata trasportare fin troppo.

“La fine è stata veramente pessima”, è con queste parole che Caterina Balivo commenta gli ultimi aggiornamenti di una vicenda che ha riempito pagine e pagine di giornali nei mesi scorsi. La conduttrice non ha risparmiato attacchi anche duri ai protagonisti, soprattutto in una delle ultime puntate de La volta buona. In studio è successo un po’ di tutto, non le ha mandate certo a dire all’ospite accolta in studio per l’occasione.

Non è riuscita proprio a trattenersi, alla fine è sbottata: “A me sembra che tutti abbiano raccontato di tutto”, è stata la sua reazione alle dichiarazioni della nota giornalista Incoronata Boccia che poco prima aveva ammesso: “Posso dirlo? Io da un uomo così non accetterei neanche un caffè. Quanta poca galanteria”. Non c’è dubbio sul fatto che la storia non sia finita qui, altri dettagli emergeranno sicuramente in futuro. Solo allora si potranno tirare le somme.

Caterina Balivo sulla rottura tra Totti e Ilary: “Una fine pessima”

Le clamorose dichiarazioni del personal trainer Cristiano Iovino incastrerebbero definitivamente Ilary Blasi. L’uomo in una succosa intervista a Il Messaggero ha rivelato come tra loro non ci sia stato “solamente un caffè” ma una vera e propria “frequentazione intima”. La storia tra i due si sarebbe interrotta solamente dopo l’incontro tra la conduttrice e Bastian Muller, il suo attuale compagno.

A commentare i nuovi aggiornamenti sulla vicenda della rottura tra lei e Francesco Totti è Caterina Balivo, in una delle ultime puntate de La volta buona va in scena il dibattito con la giornalista Incoronata Boccia. Quest’ultima sottolinea senza troppi giri di parole: “Devo dire che Io da una persona del genere non accetterei neanche un invito per un caffè. Quanta poca galanteria”. Al che la padrona di casa replica: “Perdonami, intendi poca galanteria da parte di lui o da parte di tutti? No, perché a me sembra che tutti abbiano raccontato di tutto”.

Infine, è la stessa presentatrice a sbilanciarsi sulla fine del matrimonio più chiacchierato d’Italia: “Documentario, intervista e poi arriva il romanzo. La fine è stata veramente pessima”.