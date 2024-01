Lady D, la piccola Charlotte ha la meglio sui Sussex: l’incredibile eredità dalla nonna

Già in tenerissima età la piccola principessa Charlotte ha avuto la meglio sui Sussex: sarà lei a ricevere l’eredità della nonna, Lady Diana.

I piccoli principi reali sono ancora nell’età dell’infanzia ma già sono coinvolti negli affari di famiglia e alcuni hanno più poteri di altri. Al momento la più chiacchierata e la piccola Charlotte, la secondogenita dei futuri regnanti d’Inghilterra William e Kate, Principi del Galles.

Oltre ad essere figlia di William, però, ricordiamo che è anche la nipote della scomparsa Lady Diana, madre di William e di suo fratello Harry. Charlotte è la nipote più grande tra le nipoti femmine di Diana, con Lilibet (la figlia di Harry e Meghan) subito dietro di lei.

Per questo motivo Charlotte avrà la precedenza sull’eredità della nonna e potrà scegliere per prima quale cimelio ereditare. Si dice che la principessa sceglierà di ereditare uno dei cimeli più iconici della principessa Diana, ovvero la tiara che ha indossato per il suo matrimonio con Carlo più di 40 anni fa.

Si tratta di un gioiello preziosissimo e collegato alla famiglia Spencer da generazioni. Viene infatti chiamata anche Tiara Spencer e molte donne della famiglia l’anno indossata nel giorno del loro matrimonio. La sua creazione risale agli anni ’30 da parte della House of Garrard, la gioielleria ufficiale della corona dal 1843 al 2007.

I gioielli di Lady D: sarà Charlotte a scegliere quale ereditare

La preziosa tiara è stata ricavata da alcuni cimeli di famiglia antichissimi, risalenti al 1870. Il diadema tempestato di diamanti è formato da fili d’oro e d’argento intrecciati in fiori e foglie stilizzati, con un elemento centrale a forma di cuore. La tiara è rimasta in dotazione della principessa Diana fino alla sua morte; poi è tornata di proprietà della famiglia Spencer e da allora è custodita dal fratello di Diana Charles Spencer, nella loro casa ad Althorp. Secondo alcune fonti interne al palazzo Charlotte avrà la possibilità di scegliere i suoi gioielli preferiti da ereditare, una volta raggiunta la maggiore età.

La fonte, parlando con GoodToKnow, ha dichiarato: “William è molto vicino a suo zio e gli ha chiesto se la tiara di sua madre possa essere data a Charlotte un giorno. Sa che il Conte ha delle figlie femmine, ma i due hanno deciso che l’iconico gioiello di Diana appartiene alla sua prima nipote“. Si dice anche che oltre alla Tiara Spencer Charlotte erediterà anche alcuni gioielli della corona appartenuti alla Regina Elisabetta, probabilmente anche la Tiara Vladimir, che custodisce degli smeraldi appartenuti alla nonna di Elisabetta, la Regina Mary, dal valore di 10 milioni di sterline.