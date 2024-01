“Lavandino” a portata di mano anche in viaggio? L’idea da copiare per avere sempre le mani pulite

Quest’idea è geniale per avere un “lavandino” a portata di mano anche in viaggio. Così le vostre mani saranno sempre pulite!

L’igiene personale è uno degli aspetti per i quali è sempre bene riporre la giusta attenzione. Che siate in casa o fuori, esistono alcune buone abitudini che andrebbero sempre rispettate per essere sicuri di non rimanere a contatto con virus e batteri potenzialmente molto pericolosi. E in questo senso, lavare le mani rappresenta forse l’azione più comune ma al tempo stesso importante da tenere a mente.

Soprattutto prima di mangiare oppure dopo esser stati sui mezzi pubblici, con sapone e tenendo le mani sotto l’acqua almeno per 1-2 minuti. Ma cosa fare nel caso ci si trovi in viaggio, magari in una zona per i camper, e non si ha nessun lavandino a propria disposizione? Un utente su TikTok ha trovato l’idea definitiva, una “genialata” che potete copiare anche voi per avere le mani sempre pulite.

Lavandino da viaggio: l’idea unica per avere le mani sempre pulite

È stato l’utente @william_ph1 con un video su TikTok a mostrare la sua ultima idea geniale per poter avere un lavandino da viaggio sempre con sé. Basta munirsi di alcuni elementi di base che solitamente già si hanno in casa o su una roulotte e il gioco è fatto. In questo modo, le vostre mani saranno sempre pulite e potrete garantirvi il massimo della pulizia in qualsiasi momento e ovunque vi troviate.

Come potete vedere dallo screenshot, l’idea è di prendere un recipiente in plastica di grandi dimensioni. Come quelli che si usano per mettere l’acqua, l’olio o il vino. Possibilmente con un aggancio nella parte del beccuccio, che potete in alternativa creare voi utilizzando uno spago e legandolo con cura. A questo punto, fissate il contenitore su una superficie sul ramo di un albero o su una parete.

Dopo esservi assicurati che sia abbastanza solido, arriva la parte più interessante. Dovrete fare un piccolo foro nella parte inferiore del recipiente e poi infilarci una cannuccia piegata. Concludete versando l’acqua all’interno del contenitore e il gioco è fatto. Quando avrete bisogno di lavarvi le mani, vi basterà spostare l’estremità della cannuccia verso il basso, così che possa uscire l’acqua e bagnarvi le mani. Quando poi avrete finito, girate la cannuccia verso l’alto e si bloccherà il flusso. Proprio come un normale lavandino col rubinetto!