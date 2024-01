Legge fine vita, Lorenzin (Pd): “Libertà di scelta. Schlein alle Europee? Vi dico…”

Beatrice Lorenzin, senatrice del Pd, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, parla della legge fine vita e ammette: “Ci vuole libertà di scelta”.

Dopo il caso Veneto, in politica si è riacceso il dibattito sulla legge fine vita. “Spero si riparta dalla proposta Bazoli – ammette al Quotidiano Nazionale la senatrice Lorenzin – quando si fanno norme simili si scontentano le posizioni più estreme per trovare la soluzione maggiormente condivisa“.

“Non confondiamo il suicidio assistito con l’eutanasia – aggiunge l’esponente dem – con la legge Lenzi si può stabilire di interrompere il sostegno vitale a un certo punto. Con la Bazoli accedi a un ulteriore intervento di assistenza al suicidio. I comitati etici sono molto importanti per il rispetto della volontà del paziente e per avere un occhio terzo che garantisca il percorso“.

“E’ giusto che nel Pd ci sia una discussione su questo tema”

Legge fine vita che accende il dibattito all’interno del Pd. “Un grande partito come il nostro è giusto che abbia delle discussioni su un tema simile – spiega la Lorenzin – l’obiezione di coscienza dà la cifra alle organizzazioni liberali, specie quando le derive autoritarie sono sempre dietro l’angolo“.

Ma c’è anche il problema dell’assenza dei medici abortisti nei consultori. “Per questo motivo bisogna garantire l’organizzazione e la programmazione che assicuri l’applicazione della legge 194“, aggiunge la senatrice del Partito Democratico.

Lorenzin (Pd): “Europee? Per me non sono un tabù”

Beatrice Lorenzin, inoltre, affronta anche la questione di una candidatura di Elly Schlein alle Europee: “Per me non è un tabù se la segretaria si candida. I leader scendono in campo quando lo ritengono opportuno per far vincere i singoli partiti“.