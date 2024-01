Licia Colò, dopo 20 anni arriva la terribile notizia: ecco il dramma vissuto dalla conduttrice

Licia Colò dopo 20 anni arriva la scoperta terribile che lascia tutti sconvolti: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda.

Uno dei volti televisivi molto apprezzati dal pubblico per la sua grande passione per gli animali e per la natura in generale è lei, la splendida Licia Colò. Circa queste tematiche che hanno stregato milioni di telespettatori proprio con le sue trasmissioni, ha anche dedicato circa 12 dei suoi libri, tra le tante altre cose. Nel corso della sua vita, però, ha dovuto affrontare momenti di sofferenza: oggi sveleremo cosa è successo alla conduttrice.

Non si conosce molto dell’infanzia di Licia Colò, ma sicuramente possiamo scoprire qualcosa sulla sua adolescenza e su quella che è stato l’esordio all’interno del mondo dello spettacolo, molto giovane. Il 1983, è stato l’anno importante per la donna, in quanto ha ottenuto il ruolo di annunciatrice televisiva insieme a Paolo Bonolis per la trasmissione Bim Bum Bam.

La passione per la natura e gli animali, l’ha portato più in là negli anni a condurre programmi incentrate più su queste tematiche che hanno ottenuto molto successo e una percentuale ottima di share. Nel 1989 conduce su Canale 5 L’Arca di Noè, per poi proseguire con altri programmi di successo come La compagnia dei viaggiatori e Paese che vai.

Il vero successo, la donna lo ottiene in Rai con i programmi passati alla storia della televisione italiana come Geo & Geo, e poi con Alle falde del Kilimangiaro, che conduce dal 1998 al 2014. Nel 2019 torna a La7, dopo un breve periodo in Rai, dove conduce Eden – Un pianeta da salvare dal mese di ottobre 2019.

Licia Colò, il dramma terribile vissuto dalla conduttrice: ecco di che si tratta

La bella Licia Colò, ha lasciato tutti senza parole per la sua grande professionalità, la sua ironia e il suo talento al di fuori dal comune. Purtroppo, però, qualche volta arrivano dei momenti davvero molto drammatici che ti cambiano completamente: uno di questi è spuntato solo ora, dopo 20 anni e riguarda un episodio molto intimo della conduttrice.

Purtroppo, la donna ha dovuto separarsi da quello che era suo marito Alessandro Antonino dopo 20 anni dalla loro lunga storia d’amore.

La conduttrice ha confessato al settimanale Nuovo : “Io e mio marito ci siamo lasciati. Si parla tanto di coppie, oggi che sono in aumento i divorzi e le separazioni, ma la coppia non è una passeggiata. È un progetto di vita basato su un sentimento che si evolve e sull’impegno. Noi siamo una coppia imperfetta, che cerca di affrontare anche con il pubblico le tematiche dell’attualità, dalla capacità di perdonare a, più banalmente, i problemi di chi è schiavo dello smartphone”.