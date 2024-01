Liga, il Real piega l’Almeria in rimonta ma il Var è un delirio: mai un furto così

Uno scandalo a cielo aperto e con tanto di telecamere e almeno una decina di arbitri che discutono tra loro e alla fine la combinano davvero grossa

Da favola a sorpresa clamorosa, a furto incredibile. E’ la storia di Real Madrid-Almeria, una partita della Liga che doveva essere facile facile per i padroni di casa e supercampioni spagnoli, si è trasformata in una farsa pazzesca. Il Var, neanche a dirlo, è stato l’assoluto protagonista e colpevole senza alcuna giustificazione. L’Almeria è ultima in Liga, ci sono quaranta e passa punti di distacco tra i madrileni e la piccola squadra spagnola che attende solo la fine del campionato per tornare in B, ma succede che alla fine del primo tempo i piccoli superano i giganti con una prestazione super e due gol di vantaggio, segnati da Ramazani e Edgar.

Si va all’intervallo col Madrid sotto di due gol a zero e con lo stadio che fischia a livelli pazzeschi. Si torna in campo, ma non è che la musica cambi più di tanto. Si parte e dopo appena dieci minuti i padroni di casa riescono ad avere un rigore davvero generoso dal Var per una mano di Edgar su cross di Brahim. Inizialmente il direttore di gara non l’aveva dato e i dubbi restano tanto, anche perché pare ci fosse un penalty per l’Almeria, ma nessuno l’ha visto nonostante le proteste. Rigore trasformato da Bellingham, il 14° gol stagionale. Ma non è tutto.

Scandalo a cielo aperto, il povero Almeria derubato: è caos in Spagna

Subito il gol, l’Almeria invece di scoraggiarsi, si rimette sotto e poco dopo segna un altro gol, è il 3-1 di Arribas che l’arbitro aveva dato ma che ha tolto dopo il consulto col Var per una manata di Lopy a Bellingham all’inizio dell’azione. Un’azione simile, se non proprio identica, anche perché Joselu su Edgar aveva fatto lo stesso ma l’arbitro aveva detto che non era fallo. Apriti cielo. E 67’ arriva la rete del pareggio di Vinicius, così dal 3-1 per l’Almeria si passa sul 2-2. Ma anche qui, si alza un polverone imbarazzante, anche perché la rete del brasiliano è di spalla-braccio-spalla. Insomma, è molto dubbiosa.

L’arbitro annulla per mano del brasiliano, ma per la terza volta il Var lo chiama per rivedere la sua decisione e la mano diventa spalla. E così la rete è valida. Ma tutto deve ancora finire perché, inspiegabilmente, l’arbitro decreta 11′ minuti di recupero, troppi, ma è proprio in questo periodo che il Real vince e si porta prima in classifica sul Girona. Polemiche e scandalo a non finire.