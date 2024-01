L’olio extravergine è un alleato contro le malattie: ecco perchè

La dieta mediterranea dona importanti, e numerosi, benefici: ecco cosa è emerso da numerosi studi clinici sul tema

L’olio extravergine di oliva, molto usato nella dieta mediterraneo dona numerosi benefici. Tutti sappiamo che i suoi grassi monoinsaturi stimolano la circolazione sanguigna, aiutano ad eliminare il colesterolo cattivo (LDL) e a favorire l’aumento del colesterolo buono (HDL), ma gli esperti hanno dimostrato in diversi studi che gli effetti positivi di questo prodotto sono numerosissimi.

Un recente studio in vitro condotto presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, e ripreso da AGI, ha valutato la capacità pro-apoptotica e antiproliferativa degli estratti di foglie di ulivo, mediante l’utilizzo di uno strumento che rende possibile l’analisi del comportamento cellulare in tempo reale. Da questa analisi sono emersi dettagli importanti sulle conseguenze che ha l’assunzione dell’olio extravergine di oliva.

Olio e benefici: tutto quello che c’è da sapere

Secondo gli esperti l’olio extravergine di oliva (EVO) è il l’alleato numero uno per contrastare l’insorgenza delle patologie cronico-degenerative non trasmissibili come il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, la sindrome metabolica, le patologie neoplastiche, le malattie a carico del sistema nervoso, la malattia renale cronica e nell’aumentare la longevità. Si tratta quindi di un vero e proprio protagonista in fatto si salute, da non trascurare per migliorare lo stile di vita condurre una sana e corretta alimentazione.

“In combinazione ad uno stile di vita corretto – conclude l’esperta – caratterizzato da un regime alimentare salutistico e da una costante attività fisica, sembrerebbe quindi possibile contrastare l’insorgenza e la progressione delle patologie cronico-degenerative non trasmissibili”.

Nello specifico, la dieta mediterranea è un modello nutrizionale che ha come punto i forza tante verdure, un po’ di frutta e cereali. Di base prevede cibi non processati a livello industriale, noci, legumi, olio extra vergine di oliva e latticini (non in eccessive quantità, carne, pesce e uova.