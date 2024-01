Lorenzo Tano non sarà l’unico concorrente di un talent show in famiglia: ecco la notizia bomba che fa impazzire il pubblico

Lorenzo Tano, reduce dalla partecipazione a Ballando, potrebbe non essere l’unico in famiglia a partecipare ad un talent: la notizia bomba.

L’avventura di Lorenzo Tano a Ballando con le stelle ha conferito al giovane una grande visibilità. Il figlio di Rocco Siffredi ha accettato la proposta di Milly Carlucci nonostante non sia stato mai molto affine al ballo. Grazie a Lucrezia Lando, con cui oggi sembra avere una relazione, Lorenzo ha dimostrato d’essere un talento anche un pista.

Non ha vinto Ballando con le stelle ma ha conquistato risultati inaspettati: il ballerino provetto è arrivato fino alle fasi finali del programma. Lorenzo non è interessato alla tv, lavora nella società di produzione del padre e si occupa di diverse attività. A Ballando con le stelle si è divertito, ha fatto emergere un lato di se che in pochi conoscono e ora sta vivendo un momento decisamente molto felice.

Ha anche creato un feeling speciale con la sua maestra che oggi sta conoscendo meglio lontano dai riflettori. Insomma per la famiglia Siffredi il talent di Milly Carlucci è stato terapeutico, sarà anche per questo che un altro membro potrebbe accedere presto ad un talent show.

La notizia ha avuto un eco mediatico rilevante, ha incuriosito gli addetti ai lavori che non hanno esitato a fare ulteriori ricerche. A quanto pare Leonardo, fratello minore di Lorenzo è attratto dal mondo dei talent show. Il 24enne vive a Milano dove studia all’università ed è impegnato negli allenamenti d’atletica, sport in cui eccelle. Attivo sui social, Leonardo ha risposto durante una diretta alle domande curiose dei followers. In molti gli hanno chiesto se direbbe si a Ballando con le stelle, e se gli piacerebbe fare la stessa esperienza del fratello. Immediata la risposta del giovane, affermazione che ha lasciato senza parole.

Leonardo Tano: “Ballando? Mi piacerebbe, ma non…”

Il secondogenito di Rocco Siffredi ha rivelato d’essere attratto dai talent. Potrebbe dire si a Ballando con le stelle, ma non ora: “L’idea di fare Ballando con le Stelle mi piace, ma non il prossimo anno. Ora voglio concentrarmi sullo sport, magari fra un paio d’anni. Magari quando Lucrezia non ci sarà più almeno sono sicuro che non mi accoppiano con lei!”

Leonardo ha poi speso parole d’affetto per la mamma: “Chi è più mammone fra me e Lorenzo? Io. Da piccolo mi mettevo i vestiti di mamma, il suo pigiama, anche i tacchi. Mi accollavo molto a mia mamma, mi portava anche a fare shopping.”