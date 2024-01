Luca Argentero da bambino, salta fuori la foto: com’è cambiato negli anni

È saltata fuori la foto di Luca Argentero da bambino, lo avete mai visto? Ecco come è cambiato negli anni l’attore italiano.

La carriera nel mondo dello spettacolo di Argentero è partita grazie al Grande Fratello che gli ha permesso di diventare uno dei volti più riconosciuti del piccolo e grande schermo.

Dopo la parentesi nella casa di Cinecittà, Luca Argentero si è concentrato sulla sua carriera di attore, diventando di fatto uno dei volti più seguiti e amati dal pubblico generalista. Attualmente è il protagonista di Doc – Nelle tue mani, fortunata serie televisiva di Rai 1 che gli ha permesso di avere ancora più successo.

Esattamente come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, anche Argentero ha una vita social un bel po’ attiva, dove condivide non solo contenuti legati alla sua attività professionale, ma anche quelli sulla sua vita privata. Proprio qualche tempo fa, l’attore ha fatto vedere ai suoi fan com’era da bambino.

Luca Argentero da bambino: lo scatto dal passato

Classe 1978, Luca Argentero è originario di Moncalieri, una località in provincia di Torino, dove è cresciuto e si è formato. Ha preso il diploma della scuola superiore al Collegio san Giuseppe, per poi iscriversi alla facoltà di Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino, dove si è laureato nel 2004.

La popolarità però arriva nel 2003, quando ha presto parte alla terza edizione del Grande Fratello, riuscendo ad arrivare in finale e sfiorando la vittoria, dato che il suo percorso si è fermato sul terzo gradino del podio. Oggi è innamoratissimo della moglie Cristina Marino e dei suoi due figli Nina Speranza e Noè Roberto.

Sul suo profilo Instagram c’è molto della sua famiglia, ma c’è anche tanto della sua professione e del suo passato. Qualche tempo fa, Luca ha spiazzato i suoi follower condividendo un collage in cui si vede lui tra il prima e il dopo. Nell’immagine in bianco e nero, Argentero si è mostrato da bambino.

“Non vedo differenze…”, ha scritto nella didascalia che accompagna lo scatto. Come accade in queste circostanze, non si sono fatti attendere i tanti commenti da parte dei fan che hanno deciso di dire la loro. Tantissimi attestati di stima, dove la maggior parte dei messaggi sono solo complimenti e i follower hanno sottolineato come l’occhio stretto e il sorriso sono sempre rimasti gli stessi.