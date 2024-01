Luca Argentero, preoccupazione alle stelle: l’annuncio su DOC ha scatenato la bufera

L’attore manda in fibrillazione tutti i fan della serie tv, uno scenario solamente ipotizzato che potrebbe alla fine avverarsi

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani sta ripetendo il successo delle precedenti, c’era da aspettarselo considerando quanto abbia fatto appassionare il pubblico. Le vicende del dott. Andrea Fanti tengono i telespettatori incollati allo schermo, per la prima puntata della season 3 si sono sintonizzati in circa 5 milioni. Gongola la Rai, nonostante le recenti dichiarazioni di Luca Argentero – veste i panni del protagonista nello sceneggiato – abbiano fatto tremare i fan.

Considerazioni che l’attore ha espresso in particolare nella recente ospitata a Domenica In, accolto in studio da Mara Venier. Le sue parole hanno fatto indubbiamente scalpore, le stesse riportate dal settimanale Chi per fare il punto sulla situazione. Il futuro appare abbastanza incerto, non resta altro da fare che attendere per capire che piega prenderà la sua carriera.

Luca Argentero pensa al ritiro? Le sue dichiarazioni preoccupano

“Per questa terza stagione serviva un qualcosa di fortissimo e sono certo che i fan non rimarranno delusi”, parlava così solamente qualche tempo fa Luca Argentero presentando i nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani a Domenica In da Mara Venier. Le antenne dei fan si sono drizzate a causa di un passaggio in particolare, dove l’attore ammette come con la season 3 si sia chiuso un cerchio: “Siamo partiti nel 2019 con questa grandissima storia, poi siamo passati attraverso il Covid nella seconda stagione”.

In futuro vorrebbe dedicarsi soprattutto alla famiglia, alla moglie Cristina – che ha sposato nel 2021 – e ai figli Nina e Noè Roberto – nati rispettivamente nel 2020 e nel 2023. Di loro ha detto: “Cristina è la mia vittoria, nulla di quello che ho costruito finora sarebbe stato possibile senza di lei, senza il suo aiuto. Io in realtà vorrei fare solo il padre. Sul set sento penso solo a cosa stanno facendo a casa. Nina? Per me è una fonte di saggezza”.

In ansia intanto gli affezionatissimi della serie tv, Argentero non esclude che possa concludersi qui: “Trovo che sia una grande forma di rispetto per il pubblico arrivare a un punto. Potrà esserci anche Doc 4 e Doc 10 ma era importante dare delle risposte”.