Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, senza trucco e appena svegli: la foto privata dopo Ballando

Spunta una foto di Lucrezia Lando e di Lorenzo Tanto come non si erano mai visti prima. Eccoli appena svegli e senza un filo di trucco.

Tra le coppie più amate del momento c’è senza ombra di dubbio anche quella formata da Lucrezia Lando e da Lorenzo Tano. I due giovani si sono conosciuti e innamorati a Ballando con le stelle, nel corso dell’edizione che ha visto vincere la splendida Wanda Nara.

Nel corso di Ballando con le stelle, Lucrezia e Lorenzo sono stati prima partner di ballo e poi anche nella vita vera. I due giovani, infatti, si sono conosciuti nel rinomato show di Milly Carlucci, dove la Lando ha vestito i panni di ballerina professionista e Tano quelli di concorrente in gara. Tra un ballo e l’altro, però, è scoppiata la scintilla tra i due, che hanno dato vita ad una storia d’amore da sogno.

A distanza di mesi dalla fine di Ballando con le stelle, i due continuano a fare coppia fissa. A dimostrarlo sono le numerose foto che entrambi condividono sui rispettivi canali social, e che non passano di certo inosservate agli occhi dei tantissimi fan che li seguono. Anzi, proprio sul web è apparso uno scatto che vede protagonisti i due giovani innamorati e che ha attirato l’attenzione di tutti per un motivo ben preciso. Di che cosa si tratta?

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, spunta la foto direttamente dal web

La foto in questione si trova sui social e, per la precisione, sul profilo ufficiale di Lucrezia Lando. A condividerla è stata proprio la splendida ballerina di Ballando con le stelle, che ha voluto pubblicare lo scatto tra le sue storie social. I protagonisti della foto sono non solo la bella Lucrezia ma anche il fidanzato Lorenzo, ritratti come non si erano mai visti prima d’ora.

Il grande pubblico italiano è abituato a vedere la coppia con gli abiti di scena, fatti di lustrini, paillettes e make up appariscenti. Ecco perché sono rimasti tutti di stucco quando hanno visto lo scatto acqua e sapone dei due giovani artisti, che si sono immortalati insieme appena svegli. Inutile dire che lo scatto ha subito fatto il giro del web, diventando virale in men che non si dica.

Lorenzo Tano è il primo figlio di Rocco Tano e della moglie Rosza Tassi. Nonostante la notorietà di suo padre, il giovane ha sempre vissuto la sua vita lontano dalle luci dei riflettori, fino alla sua prima apparizione pubblica da solo a Ballando con le stelle. Qui il giovane si è fatto conoscere non soltanto per il suo cognome ma anche per il carattere determinato e per l’incredibile sensibilità che ha dimostrato di avere.