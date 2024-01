Paura per Gigi Riva, ricoverato dopo un malore: ecco come sta

Il calcio in apprensione per Gigi Riva. ‘Rombo di tuono’ ha accusato un malore in casa ed è stato ricoverato in ospedale. Ecco le sue condizioni.

Sono ore di ansia per gli appassionati di calcio. Gigi Riva, infatti, è stato ricoverato dopo un malore avuto in casa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Rombo di tuono rischia un intervento al cuore, ma sono in corso tutti gli approfondimenti medici del caso per capire meglio se è necessaria l’operazione oppure si potrà evitare.

Le condizioni della leggenda del calcio italiano, comunque, sono stazionarie e per il momento non sono previsti bollettini medici sul quadro clinico dell’ex attaccante. Gli appassionati di calcio e i tifosi del Cagliari sperano di avere nel giro di poco tempo delle buone notizie.

Cosa è successo

Ma cosa è successo? Secondo le prime informazioni, nella giornata di domenica l’ex attaccante si trovava nella sua abitazione cagliaritana quando è stato colto da un malore. Immediata la chiamata ai soccorsi, che hanno deciso il trasferimento in ospedale per effettuare tutti i controlli del caso e stabilizzarlo.

Come detto in precedenza, la leggenda del calcio italiano rischia un intervento al cuore, ma per il momento si preferisce aspettare ulteriori accertamenti. Le condizioni, comunque, sono stabili e i messaggi di vicinanza sono stati diversi.

Il mondo del calcio al fianco di Gigi Riva

Solidarietà e vicinanza a Gigi Riva dopo questo malore. Per il momento, come detto in precedenza, non sono previsti bollettini medici sulle condizioni dell’ex attaccante, ma la speranza è quella di avere il prima possibile una buona notizia sulle condizioni di una vera e propria leggenda del nostro calcio.