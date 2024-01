Mamme, tanti atteggiamenti che sembrano normali non lo sono affatto: sono tutti reati

Ci sono degli atteggiamenti che tutte le mamme adottano senza sapere di commettere reati: ecco quali sono.

Chi è mamma capisce molto bene di cosa stiamo parlando, atteggiamenti che ogni giorno vengono adottati con i figli. Alcuni modi di fare, ereditati, o semplicemente istintivi, che però costituiscono reati ai danni dei figli: ecco quali sono e cosa fare.

Quante volte da mamme, o da figli, abbiamo sentito o detto parole del tipo “A letto senza cena” oppure “A casa facciamo i conti”? Ebbene questi modi di fare, atteggiamenti che molti genitori adottano, possono essere dei reati nei confronti dei figli. Le mamme commettono tantini reati senza saperlo e in alcuni casi si può ricorrere alle autorità: ecco quali sono i più frequenti commessi senza saperlo!

I reati delle mamme: ecco quali sono e quali sono le pene previste in questi casi

Sicuramente uno dei reati più commessi dalle mamme è quello delle minacce. Ad esempio “se non metti a posto i giochi ti prendo a schiaffi”, ma anche “A letto senza cena, sei stato cattivo”. Ebbene in questi casi parliamo di reati veri e proprio. Nel primo è appunto quello della minaccia e in questo caso potrebbe scappare la querela.

Il secondo invece è una punizione che porta alla violazione degli obblighi di assistenza familiare. Vietare il cibo al figlio mandandolo a letto senza cena potrebbe costare a una mamma la reclusione fino a un anno! Se si impone peraltro a qualcuno la propria volontà con forza o minaccia si commette violazione della libertà, appunto un altro reato. E la lista non finisce qui.

Quante volte un genitore ha origliato dietro la porta o aperto il diario segreto di un figlio? In questo caso si parla di interferenze illecite nella vita privata. In questo caso se c’è una querela si rischiano dai 6 mesi ai 4 anni di reclusione. E quale mamma, soprattutto di un tempo, non ha mai dato uno schiaffone? Ebbene in questo caso si rischia un’incriminazione per percosse quindi la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a 309 euro. Se oltre agli schiaffi i figli presentano lividi allora c’è l’abuso dei mezzi di correzione, un’aggravante, che porta la pena ad altri 6 mesi.

Altri reati insospettabili? Prendere il telefono al figlio per punizione? E’ reato di rapina con una pena di reclusione fino a 10 anni e una multa fino a 2.500 euro. Una mamma che usa la famosa “cucchiarella” da cucina o direttamente lo zoccolo? Fa uso di porto di armi improprio. E quale mamma no è un po’ stalker? Beh in questo caso se si mandano troppi messaggi o si fanno troppe telefonate si rischiano da 1 anno a 6 anni e 6 mesi. Se la mamma parla male del proprio figli con gli altri invece ecco che rischia il reato di diffamazione. Insomma bisogna stare molto attente!