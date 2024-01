Mar Rosso, Rixi annuncia novità: in programma riunione Comitato

Nel corso di una intervista che ha rilasciato al ‘Sole 24Ore’ è intervenuto il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi

Le ultime notizie che arrivano per quanto riguarda il Canale di Suez e nel Golfo Persico non sono affatto delle migliori. Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente Edoardo Rixi che ne ha parlato in una intervista al ‘Sole 24 Ore‘. Nel corso della stessa l’attuale viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato: “C’è preoccupazione a livello europeo per la tenuta delle linee logistiche e dei collegamenti col Sud-Est asiatico che hanno nel Canale di Suez e nel Golfo Persico uno snodo fondamentale”.

A dire il vero, però, in merito a questa importantissima vicenda sono state annunciate anche delle novità. A partire dalla prossima settimana, infatti, è previsto una riunione fortemente voluta dal vicepremier e numero uno della Lega, Matteo Salvini. Questo il commento del viceministro: “Martedì prossimo (23 gennaio, ndr), su iniziativa del ministro Salvini, è stato convocato al Mit il Comitato interministeriale della sicurezza marittima. Si riuniranno le direzioni dell’Interno, la Difesa, gli Esteri, la Guardia di Finanza, le capitanerie e le associazioni armatoriali”.

Mar Rosso, Rixi annuncia: “A breve incontro con operatori logistica”

Le novità, a quanto pare, non sono affatto finite qui visto che il viceministro Rixi ha annunciato: “Di conseguenza, dopo la riunione del Comitato, ci sarà anche un nuovo incontro. Lo stesso che vedrà come protagonisti tutti gli operatori appartenenti alla logistica. Perché, fino a questo momento, gli elementi urgenti da valutare sono essenzialmente due”.

In primis il problema principale quello che riguarda il tema della sicurezza marittima che, proprio in quest’ultimo periodo, sta scaturendo non poche grane: “Senza dimenticare le relative ripercussioni economiche che le stesse potrebbero andare ad influire”. In conclusione il viceministro fa sapere: “Come secondo obiettivo da discutere e da raggiungere c’è un altro tema di sicurezza molto importante e generale. Una questione che il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sta seguendo con una certa attenzione con la collaborazione degli altri partner europei“.