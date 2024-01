Mara Venier, bloccata dal ricordo straziante: non riesce più a farlo

Mara Venier nasconde un dolore che in pochi conoscono, la conduttrice l’ha voluto raccontare spiegando quanto è difficile per lei.

Mara Venier è una donna molto forte ma anche tanto sensibile, nella sua vita nonostante abbia avuto molto successo, non sono mancate le sofferenze. Nel suo cuore c’è un ricordo straziante a causa di una terribile perdita vissuta. +

Siamo abituati a vederla sorridente e raggiante a Domenica In, sempre pronta a scherzare, ma Mara Venier soffre moltissimo per questa cosa e ha spiegato cosa l’è accaduto.

Il terribile ricordo per Mara Venier, per lei è stato tremendo

Mara Venier qualche anno fa ha perso sua madre. Era il 2015 quando la donna se n’è andata per sempre, lasciando nel suo cuore un vuoto incolmabile. Tempo dopo in un’intervista la conduttrice spiegò cosa non riuscì più a fare dopo la scomparsa della donna che amava così tanto, mamma Elsa.

La conduttrice ha spiegato che non è riuscita più ad andare a Venezia, la sua città d’origine. Mai si sarebbe aspettata che tornare per lei sarebbe stato così doloroso e invece è stato così. “Non riesco più ad andare a Venezia…troppi ricordi…è la cosa più importante della mia vita, anche i miei figli, però mia madre…io credo che come mi ha amato mia madre non mi possa amare nessuno neanche Nicola“, queste le parole della Venier. Ci sono voluti anni perché Mara Venier potesse riuscire a rimettere piede in quel posto che le faceva riaffiorare tanti ricordi.

Ma la perdita della madre non è stato l’unico trauma vissuto da Mara Venier, la conduttrice ha anche perso un bambino. Una gravidanza interrotta che le ha lacerato il cuore. L’ha raccontato anni fa a Maurizio Costanzo nel programma L’intervista. E’ accaduto quando stava assieme a Renzo Arbore, purtroppo ha perso il bambino a gravidanza molto avanzata e questa è stata un’esperienza che l’ha praticamente segnata per sempre.

Oggi Mara Venier, sebbene abbia vissuto tutte queste sofferenze, sorride alla vita e si gode la sua splendida famiglia, i figli e i suoi adorati nipoti che per lei – a parte il marito Nicola Carraro – sono davvero tutto. Tempo fa ha raccontato che grazie al suo lavoro è riuscita a comprare una casa a tutti, dai figli ai nipoti, il suo più grande desiderio è sempre stato far stare sereni tutti e sente di esserci riuscita. Anche il lavoro le dà grandi soddisfazioni, aveva annunciato che sarebbe stata l’ultima edizione che conduceva di Domenica IN, ma – per la gioia dei suoi fan -pare che voglia restare un altro anno ancora.