Mare Fuori, l’attesa sta per terminare: l’incredibile colpo di scena del finale di stagione

Mare Fuori sta per tornare nel piccolo schermo ed i telespettatori resteranno senza parole quando vedranno la scena finale.

I fan di Mare Fuori sono in attesa della messa in onda della nuova stagione. Finalmente, dopo tante indiscrezioni, sono arrivate le date ufficiali. Il primo febbraio saranno caricati i primi sei episodi su Raiplay, mentre la serie televisiva andrà in onda su Rai Due a partire dal 14 febbraio. In questa data, saranno mandati in onda i primi due episodi e l’appuntamento con Mare Fuori durerà per sei settimane.

I telespettatori che non vogliono aspettare e sono ansiosi di vedere tutta la serie in anticipo, dovranno avere pazienza proprio fino al giorno di San Valentino. In questa giornata, infatti, la Rai caricherà i restanti sei episodi mancanti sulla piattaforma Raiplay e gli appassionati della serie televisiva girata a Napoli potranno guardare il finale della stagione. A proposito di finale, sembra che i telespettatori potrebbero assistere ad un evento incredibile. Chi ha già visto come finisce l’ultimo episodio è rimasto senza parole, non poteva credere ai propri occhi! Ecco cosa è successo.

Mare fuori: cosa succede a Teresa e Carmela

In attesa di guardare la quarta stagione di Mare Fuori, facciamo un passo indietro e proviamo a ricordare alcuni passaggi fondamentali del finale della terza stagione. La serie televisiva più amata degli ultimi anni sta per tornare a febbraio, ma molti potrebbero aver dimenticato alcuni dettagli del terzo capitolo di Mare Fuori, ecco perché è importante rispolverare un po’ memoria alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Teresa e Carmela, rispettivamente amante e moglie di Edoardo, capiscono di essere innamorate dello stesso uomo e, dopo alcune comprensibili discussioni, si stringono forte e provano a farsi forza mentre la persona che amano lotta tra la vita e la morte. Edoardo è stato vittima di un attentato e non si sa ancora se si è salvato, anche se il trailer della quarta stagione fa chiaramente capire che sopravviverà all’assalto dei suoi rivali.

Mentre si consuma una possibile tragedia in ospedale, Kubra scopre che sua madre e morta e capisce che Beppe è suo padre, anche se gli ha risparmiato la verità sul decesso. Molti telespettatori sono curiosi di scoprire come si evolveranno queste due situazioni. Teresa e Carmela saranno nemiche o alleate? Kubra e Beppe diventeranno una vera famiglia oppure no? Sarà necessario aspettare il primo febbraio per dare una risposta a queste domande.