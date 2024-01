Maria De Filippi e Rocco Hunt, cosa hanno in comune? La rivelazione della conduttrice in diretta

Maria De Filippi e Rocco Hunt hanno una cosa in comune: la rivelazione della conduttrice durante la diretta sorprende il pubblico.

Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt sono stati i giudici di canto dell’ultima puntata d‘Amici dove non sono mancati i colpi di scena. Come da programma gli allievi della scuola si sono esibiti rivelando il loro talento e hanno accolto le critiche costruttive dei vari coach, ma soprattutto dei tre esperti di musica.

In modo diverso Elettra Lamborghini, Alex Britti e Rocco Hunt hanno valutato l’esibizioni dei ragazzi, hanno tenuto conto dell’intonazione ma soprattutto dell’interpretazione e hanno incoraggiato gli allievi a continuare ad impegnarsi e a studiare.

Puntata decisamente animata dove non sono mancati i confronti tra i vari coach. In primo piano il continuo dissenso tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che hanno opinioni diverse su alcuni allievi. Ovviamente non sono mancate l’esibizioni dei ballerini giudicate da Nancy Berti. Ospite della puntata Achille Lauro che ha presentato il suo brano Stupidi Ragazzi, tra le canzoni più trasmesse dalle radio.

Dimmi Che Non è Un Addio l’inedito di Holden ha conquistato il disco d’oro, che è stato consegnato al giovane allievo durante la puntata. La programmazione domenicale d’Amici sta dando risultati eccellenti, ed è tra i format maggiormente visti.

I giovani allievi sono già molto popolari in rete dove hanno un vasto seguito. Dal debutto a oggi hanno fatto grandi progressi e alcuni sono pronti per il serale, anche se non tutti avranno l’occasione d’esibirsi in prima serata. Maria de Filippi riesce sempre a mettere a proprio agio gli ospiti e questo la rende una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico ma soprattutto dagli addetti ai lavori. Dopo aver presentato i giudici di canto Maria ha rivelato d’avere qualcosa in comune con Rocco Hunt, il giovane rapper napoletano ha condiviso le dichiarazioni della conduttrice.

Maria De Filippi: “Io e Rocco abbiamo in comune…”

“Io e Rocco abbiamo in comune il suo papà, che è un mio fan…” ha dichiarato Maria de Filippi dopo aver presentato il rapper in veste di giudice. La conduttrice è consapevole che il padre di Hunt è un suo fan e ogni volta che incontra il rapper le manda i suoi saluti. “Mio padre è molto contento che sono qua” ha risposto Rocco, confermando la versione della de Filippi.

Un momento di televisione spontaneo e sincero che ha riscosso attenzione anche sui social. Rocco Hunt ha apprezzato l’attenzione che Maria de Filippi ha avuto nei suoi confronti e l’ha ringraziata affettuosamente.