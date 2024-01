Maria De Filippi, l’accessorio di tendenza costa 1000 euro: ecco di che si tratta

Maria De Filippi lascia i fan a bocca aperta con l’accessorio sfoggiato di recente. 1000 euro per una chicca di stile, di cosa si tratta?

Tra i volti più amati della televisione italiana spicca senza ombra di dubbio anche quello di Maria De Filippi. Considerata ormai come la regina di Canale 5, la conduttrice originaria della Lombardia vanta all’attivo una carriera tra le più ricche e longeve di tutti i tempi.

Nel corso degli anni la De Filippi ne ha fatta di strada, grazie non solo al talento incredibile ma anche alla simpatia e alla genuinità che da sempre la contraddistinguono. Da tempo ormai la presentatrice milanese è al timone di programmi amatissimi tra cui Uomini e Donne, Amici e tanti altri ancora.

Tornata di recente con C’è posta per te, la De Filippi ha toccato picchi di share altissimi già solo con la prima puntata della nuovissima edizione. Oggi tutti la conoscono come una vera icona della tv nazionale, famosissima e molto amata dal suo folto pubblico. Proprio i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio nel look che la De Filippi ha sfoggiato nel corso di una recente puntata di Amici. Ma di che cosa si tratta?

Maria De Filippi, l’accessorio super costoso fa girare la testa ai fan

La De Filippi ha uno stile molto particolare, che le permette di spaziare dai look casual che sfoggia a Uomini e Donne fino agli abiti eleganti e ai tacchi alti con cui commuove gli italiani a C’è posta per te. Nel pomeriggio di Canale 5 la conduttrice è impegnata con il consueto appuntamento di Amici, che la vede alla conduzione ormai da parecchi anni. Qui la De Filippi sfoggia spesso look semplici ma d’effetto, che le permettono di essere comoda ma senza rinunciare allo stile.

Non fa eccezione l’outfit sfoggiato nella puntata del 14 gennaio, che ha attirato parecchio l’attenzione di tutti. Per la puntata di Amici, la De Filippi ha indossato un tailleur composto da una giacca e da un pantalone, entrambi di un colore bianco burro. Sotto si pantaloni la conduttrice ha indossato un paio di scarpe firmate Louis Vuitton, dal costo incredibile. Come riportato sul sito ufficiale, le sneakers hanno un prezzo di 1.020 euro.

Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, si tratta delle Run 55, uno dei modelli più in voga del momento. La nota maison francese ne ha creati di diversi tipi, con un prezzo che parte dai 990 euro per i modelli basici. Il paio scelto dalla De Filippi è in una simpatica nuance arancione fluo e rientra tra i modelli più costosi della collezione.