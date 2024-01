Marta Fascina, anche lei ha ceduto alla ‘tentazione’: ecco cosa ha fatto la ‘vedova di Silvio Berlusconi

Marta Fascina ha ceduto alla tentazione, ecco cosa ha fatto la vedova di Silvio Berlusconi dopo la sua morte.

La vedova dell’ex premier ha preso una decisione molto importante per la sua vita, forse anche in ricordo di quei canoni che Silvio Berlusconi tanto amava. Ecco cosa ha fatto la donna e a quale tentazione ha ceduto.

Bella, giovane, intraprendente, Marta Fascina ha fatto compagnia a Silvio Berlusconi per l’ultimo periodo della sua vita. Fino alla fine la vedova è stata accanto al suo uomo e ha condiviso gli ultimi momenti della sua esistenza. Il loro è stato un amore durato poco, ma molto grande, che si è realizzato anche con un matrimonio simbolico. Distrutta dal dolore la Fascina ha ceduto a una tentazione: ecco di cosa si tratta.

Marta Fascina: ecco cosa ha fatto dopo la morte di Silvio Berlusconi, la tentazione era troppa

Si tratta di una vera e propria indiscrezione che potrebbe a breve trovare delle solide conferme. Marta Fascina, la vedova di Silvio Berlusconi, dopo aver pianto il compagno per mesi ha deciso di rallegrarsi. La deputata di Forza Italia infatti sarebbe risorsa a un intervento durante le feste di Natale. Mentre pubblicava uno scatto con il suo amore su Instagram augurandogli buon Natale lassù, la Fascina si è concessa uno sfizio non da poco. La donna è ricorsa a un intervento di liposcultura, ovvero un’operazione di chirurgia estetica d’avanguardia che serve per rimuovere il tessuto adiposo.

Secondo quanto riporta Dagospia la deputata ha eseguito l’intervento di liposcultura all’addome, zona dove aveva accumulato del tessuto adiposo. Avrebbe quindi deciso di iniziare l’anno nuovo regalandosi un’operazione che forse sarebbe piaciuta anche a Silvio Berlusconi, scomparso più di 6 mesi fa. Secondo D’Agostino la Fascina avrebbe deciso di sottoposti all’intervallo per modellare il suo fisico in punti in cui nemmeno la palestra era riuscita a portare miglioramenti.

La liposcultura, al pari della liposuzione, non è un trattamento privo di rischi in quanto si tratta di un’operazione chirurgica. E’ fondamentale quindi che venga eseguita sempre da un chirurgo plastico esperto e qualificato. Un intervento del genere può avere diversi prezzi. Se si considera un’operazione in clinica, e magari si svegli anche un posto particolarmente specializzato, si possono spendere anche circa 10.000 euro in totale. In generale invece il costo medio di questo intervento oscilla tra i 5.000 e i 6.000 euro.