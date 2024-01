Max Pezzali, finalmente la verità sul litigio con Cecchetto: i dettagli del complicato addio

Max Pezzali torna al centro dell’attenzione, finalmente esce fuori la verità sul litigio con Cecchetto. Questo li ha portati all’addio.

Non servono parole per spiegare chi è Max Pezzali, il cantante con la sua musica ha attraversato tantissime generazioni di persone, le stesse che per un motivo o per un altro, possono collegare un momento della loro vita alla sua musica. Eppure, il motivo che lo conduce al centro dell’attenzione è diverso.

Da anni e per la precisione, dal 2022, il sodalizio musicale e professionale che ci stava tra lui e Claudio Cecchetto si è interrotto, un particolare che nessuno si sarebbe mai immaginato e su cui non sono mai stati spiegati i veri motivi. La loro ultima collaborazione risale al concerto a San Siro che aveva raccolto oltre 10 mila persone.

Ebbene, di recente, in una lunga intervista per il Corriere della sera, lo stesso Cecchetto ha fatto un pò di luce su quello che è accaduto veramente. Le parole del produttore musicale hanno fatto capire qualche cosa in più su come sono andati i fatti.

Max Pezzali e Claudio Cecchetto: quali sono stati i motivi del loro addio?

30 anni di successi, oltre 6 milioni di copie vendute e 22 Dischi di platino e cosi via, una carriera e un rapporto professionale il loro che sembrava essere destinato a durare per sempre, peccato che poi le cose siano andate in modo decisamente diverso.

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, Max Pezzali molto brevemente aveva ammesso di avere avuto bisogno di maggiore controllo sulla sua carriera sia dal punto di vista creativo che gestionale, dal canto suo infatti la decisione pare essere arrivata per la voglia di intraprendere delle nuove strade.

Ma forse la versione, cozza un pochino con quella del noto produttore musicale, lo stesso che solo di recente ha lasciato capire quali sono stati i motivi del loro litigio, al Corriere della Sera ha rivelato: “Diciamo che la riconoscenza non è il suo forte”. Una dichiarazione di non poco conto che tanto per cominciare rileva il dente ancora avvelenato dello stesso Cecchetto e poi getta ancora più dubbi sulla questione.

Insomma, la questione continua a restare avvolta nel mistero, ma si sa nel mondo dello spettacolo le cose possono cambiare molto velocemente e chi lo sa che prima o poi, i due, non possano trovare il modo di ritrovarsi, per lo meno dal punto di vista umano.