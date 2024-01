Mediaset, l’incontro (segretissimo) tra Mike Bongiorno e Berlusconi: cosa si nasconde dietro al grande successo del presentatore

Cosa si sono detti Mike Bongiorno e Silvio Berlusconi durante l’incontro segretissimo? Dopo anni è venuta a galla la verità.

Classe 1924 Mike Bongiorno è nato il 26 maggio a New York, negli Stati Uniti. Figlio di un italo americano e di un italiana si trasferisce giovanissimo in Italia dove frequenta il ginnasio ed in seguito il liceo a Torino.

Interrompe gli studi nel corso della seconda guerra mondiale e si unisce ai partigiani in montagna per combattere. Mike è stato arrestato dai nazisti ed ha trascorso sette mesi nel carcere Milanese San Vittore, riesce a scampare al dramma dei campi di concentramento, dai quali si salva grazie ad uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Germania. Nel 1946 conduce negli Usa il programma radiofonico Voci e volti dall’Italia e nel 1953 si stabilisce definitivamente a Torino.

La sua carriera televisiva prende il via quando viene scelto per la conduzione di Lascia o raddoppia? il primo quiz del tubo catodico italiano. Da quel momento la sua ascesa è stata inarrestabile. Tutti si accorgono del suo talento, compreso Silvio Berlusconi che nel 1977 comprende che è il momento propizio per portare in Italia la tv privata e lo chiama insieme Corrado Mantoni, Raimondo Vianello, Sandra Mondaini e Mike Bongiorno, alcuni dei più grandi personaggi televisivi dei tempi.

Mike memore del grande successo avuto in America è il primo ad importare gli sponsor nelle sue trasmissioni su Tele Milano, che diverrà poi Canale 5. Ma cosa si sono detti Mike Bongiorno e Silvio Berlusconi ai tempi del loro famoso incontro?

Svelato il contenuto della conversazione tra Silvio Berlusconi e Mike Buongiorno

Aldo Grasso sul Corriere ha raccontato aspetti inediti della vita del conduttore. Il critico televisivo ha parlato di un aneddoto in particolare, di quando Mike Bongiorno gli raccontò di come conobbe Silvio Berlusconi. “Un giorno mi telefona a un signore che si presenta come Silvio Berlusconi. Era il 1977, disse che voleva incontrarmi, ma io non avevo la più pallida idea di chi fosse. Chiesi in giro e mi dissero che era un costruttore, che aveva fatto Milano 2. All’inizio pensai addirittura che volesse vendermi un appartamento. Accettai di vederlo e ci incontrammo in un ristorante”.

“Quando mi disse che dovevo lavorare solo per lui io gli chiesi quale compenso mi avrebbe dato. Calcola che allora in RAI guadagnavo pochissimo: 2 milioni a puntata per un massimo di 26 puntate l’anno, non una di più perché sennò dicevano che erano obbligati ad assumermi. 600 milioni di lire. E io: per quanti anni e lui: ma per un anno, benedetto uomo! Per un anno! Con quello che pagano gli sponsor, 600 milioni e una cifra normale! Non credevo alle mie orecchie”. Mike Bongiorno ha accettato ed è divenuto così il fiore all’occhiello dell’azienda Mediaset.